Плюс 67. В Алтайском крае выявили 38 бессимтомно протекающих случаев коронавируса

Новости 28.08.2020 11:59 5645

По данным оперштаба Алтайского края, за прошедшие сутки выявили 67 новых случаев коронавируса. Судя по представленной информации, среди «новичков» 38 бессимптомников, 6 человек с признаками ОРВИ и 23 с внебольничной пневмонией.

Традиционно, основную долю прироста заболевших дал Барнаул – 41. В Бийске – 8, в Белокурихе, Заринске, Рубцовске, Яровом, Павловском районе – по 2 заболевших, Новоалтайске, Заринском, Первомайском, Смоленском, Тальменском, Тюменцевском, Тогульском, Хабарском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае 11 523 инфицированных. Количество выписанных по выздоровлению составило 10 229 человек. Всего у заболевших в 4830 случаях отмечается бессимптомное течение, у 3547 человек в форме ОРВИ, у 3146 – как внебольничная пневмония.

В госпиталях края находится 100 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено – 30 человек.

За минувшие сутки скончалось 4 пациента, из них 2 непосредственно от COVID-19, в двух случаях к смерти привели иные причины. Таким образом, за весь период коронавирусной инфекции всего скончалось 121 человек, по иным причинам смерти – 198 человек; на экспертизе остается 5 случаев. Всего за весь период скончалось 324 человека

Всего на 28 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2111 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 49473 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 379107 человек, за сутки - 3096.