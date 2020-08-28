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Плюс 67.  В Алтайском крае выявили 38 бессимтомно протекающих случаев коронавируса

Новости
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По данным оперштаба Алтайского края, за прошедшие сутки  выявили 67 новых случаев коронавируса.  Судя по  представленной информации, среди «новичков» 38 бессимптомников, 6 человек с признаками ОРВИ и 23 с  внебольничной пневмонией.

Традиционно,  основную долю прироста заболевших дал Барнаул – 41. В Бийске – 8, в Белокурихе, Заринске, Рубцовске, Яровом, Павловском районе – по 2 заболевших, Новоалтайске, Заринском, Первомайском, Смоленском, Тальменском, Тюменцевском, Тогульском, Хабарском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае  11 523 инфицированных. Количество выписанных по выздоровлению составило 10 229 человек.   Всего у заболевших в 4830 случаях отмечается бессимптомное течение, у 3547 человек в форме ОРВИ,  у 3146 – как внебольничная пневмония.

В госпиталях края  находится 100 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено  – 30 человек.

За минувшие сутки скончалось 4 пациента, из них 2 непосредственно от COVID-19, в двух случаях   к смерти привели иные причины. Таким образом, за весь период  коронавирусной инфекции всего скончалось 121 человек, по иным причинам смерти – 198 человек; на экспертизе остается 5 случаев. Всего за весь период скончалось 324 человека

Всего на 28 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2111 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 49473 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 379107 человек, за сутки - 3096.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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