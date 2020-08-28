«Два Алтая» получат дополнительные деньги на расселение аварийных домов и покупку жилья сиротам

Новости 28.08.2020 12:05 1515

Дополнительно выделить субъектам РФ 50 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилья 27 августа распорядился российский премьер-министр Михаил Мишустин. Также дополнительно будет выделено 2 млрд рублей на покупку жилья детям-сиротам в 10 неблагополучных регионах, в число которых вошли и «Два Алтая». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«По поручению Президента будем решать проблему аварийного жилья ускоренными темпами. И на эти цели в целом по стране сегодня направим дополнительные 50 млрд рублей. Это позволит в ближайшие два года расселить дополнительно более миллиона квадратных метров жилья», – заявил Мишустин.

Также премьер коснулся весьма актуальной и болезненной для Алтайского края темы обеспечения жильём детей-сирот. В России на эти цели расходуется 30 млрд рублей в год. В 2020 году 10 регионов с неблагополучной экономической обстановкой получат дополнительно 2 млрд рублей на закупку жилья для сирот. Среди Сибирских регионов таковых оказалось три: Республики Алтай и Тыва, а также Алтайский край.