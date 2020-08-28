Правительство Алтайского края и Сибирский Сбербанк провели рабочую встречу

Новости компаний 28.08.2020 13:10 534

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко провели рабочую встречу по вопросам сотрудничества банка и краевого правительства в части цифровой трансформации ключевых направлений деятельности.

Взаимодействие будет осуществляться в основных отраслях экономики и социальной сферы, включая транспорт, здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм, жилищно-коммунальное хозяйство и безопасность городской среды.

«Правительство края и Сбербанк давно и успешно взаимодействуют в части предоставления и повышения доступности классических финансовых услуг. Следующий шаг для укрепления наших партнерских отношений – внедрение сервисов экосистемы Сбербанка в рамках цифровизации региона. Уверена, результатом этой совместной работы будет повышение эффективности и скорости предоставления государственных услуг жителям Алтайского края», – отметила Татьяна Галкина.

Особое внимание было уделено образовательным проектам. В частности, в ходе встречи стороны обсудили использование регионом «Школьной цифровой платформы» – программы персонализированного образования, разработанной банком. В начале нового учебного года региону от банка будут переданы более 1700 смартбоксов, которые расширяют возможности и форматы обучения.

Также в настоящее время специалисты Сбербанка совместно с министерством цифрового развития и связи Алтайского края разрабатывают цифровой сервис по предоставлению мер государственной поддержки для субъектов предпринимательства.

В период пандемии Сбербанк выступил одним из основных финансовых институтов, оказавших поддержку бизнесу и населению. Банк предоставил региональному бизнесу свыше 250 кредитов по программе господдержки под 0% на общую сумму 550 млн рублей. По программе господдержки под 2% выдано свыше 2000 кредитов на сумму 3,6 млрд рублей. Кроме того, Сбербанк предоставил кредитные каникулы более чем 300 субъектам МСП.

Сбербанк входит в топ-7 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Банк – один из основных работодателей региона: в подразделениях работает более 3 тыс. человек. На территории края действуют 453 операционных офиса и 5 передвижных пункта кассового обслуживания, а также обширная сеть устройств самообслуживания – свыше 1000 банкоматов и терминалов. В 81 населенном пункте действует проект по повышению доступности финансовых услуг для жителей сельской местности. Более 41,5 тысяч региональных компаний – каждое второе предприятие – являются активными клиентами банка.