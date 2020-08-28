Правительство Алтайского края и Сибирский Сбербанк провели рабочую встречу

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко провели рабочую встречу по вопросам сотрудничества банка и краевого правительства в части цифровой трансформации ключевых направлений деятельности.
Взаимодействие будет осуществляться в основных отраслях экономики и социальной сферы, включая транспорт, здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм, жилищно-коммунальное хозяйство и безопасность городской среды.
«Правительство края и Сбербанк давно и успешно взаимодействуют в части предоставления и повышения доступности классических финансовых услуг. Следующий шаг для укрепления наших партнерских отношений – внедрение сервисов экосистемы Сбербанка в рамках цифровизации региона. Уверена, результатом этой совместной работы будет повышение эффективности и скорости предоставления государственных услуг жителям Алтайского края», – отметила Татьяна Галкина.
Особое внимание было уделено образовательным проектам. В частности, в ходе встречи стороны обсудили использование регионом «Школьной цифровой платформы» – программы персонализированного образования, разработанной банком. В начале нового учебного года региону от банка будут переданы более 1700 смартбоксов, которые расширяют возможности и форматы обучения.
Также в настоящее время специалисты Сбербанка совместно с министерством цифрового развития и связи Алтайского края разрабатывают цифровой сервис по предоставлению мер государственной поддержки для субъектов предпринимательства.