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Алтайские аграрии получат 300 млн рублей на преодоление последствий засухи

Новости
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Пострадавшим от засухи сельхозпредприятиям Алтайского края будет оказана господдержка на сумму около 300 миллионов рублей, передаёт пресс-служба регионального правительства.

«Согласно представленным в Минсельхоз России документам в регионе от засухи пострадало 240 хозяйств в 30 муниципальных образованиях. Сельхозкультуры погибли на площади 159 тысяч гектаров. По предварительным данным, материальный ущерб по прямым понесенным затратам оценивается в пределах 687 миллионов рублей. Хозяйствам, которые у нас серьезно пострадали от засухи, мы планируем оказать поддержку, выделив 300 миллионов рублей по государственной программе развития сельского хозяйства», - рассказал курирующий сельское хозяйство региона вице-губернатор Александр Лукьянов.

Введенный 10 июля из-за засухи режим ЧС сохраняется на территории 30 муниципалитетов Алтайского края. Оценка последствий засухи ещё не завершена. Ранее прогнозировалось недополучение урожая на сумму около 7 млрд рублей.

Telegram-канал «Агрономика» сообщает, что из-за засухи в Алтайском крае и Новосибирской области рекордно взлетели цены на овес и овсяные хлопья (40% посевов российского овса приходится на Сибирь). Продовольственный овес за год подорожал на 68%, а объём его производства в текущем году прогнозируется на 12% меньше, чем годом ранее. Хлопья подорожали на 39%. По данным проекта EastFruit, с начала недели на 15% также подорожал репчатый лук.

По оценке специалистов, валовой сбор зерна в регионах Сибири в текущем году прогнозируется на уровне 13 миллионов тонн, в том числе 8,4 миллиона тонн пшеницы. Это, считают эксперты, позволит в полном объёме загрузить перерабатывающие мощности, а также выполнить взятые на себя обязательства по вывозу зерна в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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