Письмо губернатору. Как алтайские бизнесмены отравляют и сотрясают воздух

Мнения 28.08.2020 9:08 2454

В начале этой недели в Первомайском районе снова заработал завод по производству костной муки, который закрывали по решению суда из-за жалоб жителей Боровихи на сильный запах.

Предприятие «Алтайкорм» проработало несколько дней, а в редакцию снова жалуются боровихинцы, недовольные возобновившимся зловонием. Люди устали жить по соседству с таким производством, где из отходов боен и мясокомбинатов изготовляют костную муку для корма животным, а запах уже от отходов этого производства отравляет им жизнь. Проблеме этой уже несколько лет, сельчане стучались во все инстанции, дошли даже до центрального телевидения и пожаловались в программу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Наконец надзорные органы по суду предписали заводу остановить производство до устранения всех недостатков по утилизации отходов. Но на «Алтайкорме» сочли эти жалобы необоснованными, а действия контролеров назвали «жесточайшим прессингом», о чем сообщили в открытом письме на имя губернатора края.

То есть, вместо того, чтобы решать реально проблему жителей села, досконально разобраться в вопросе, провести совещание с участием представителей местной власти, выйти к людям на сход, провести полноценную экологическую экспертизу, составить бизнес-план по перестройке технологических процессов, приобрести современное оборудование и, наконец, наладить производство так, чтобы не травить вонью село, в «Алтайкорме» взялись за написание челобитной.

В результате появилось совершенно манипулятивное письмо в старинных традициях жалоб на то, что такой хороший бизнес «кошмарят». А он, этот бизнес, столько добра сделал всем вокруг, но ему мешают работать Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Следком и прокуратура с налоговой, которые буквально на пустом месте вставляют палки в колеса. Причем, собственники предприятия обращаются к губернатору, который как-то должен повлиять на работу сотрудников федеральных ведомств, будто те находятся в его подчинении.

Попытка представить себя жертвой произвола контролирующих органов не нова, однако одно дело, когда их вмешательство в работу бизнеса бывает беспочвенным, но другое – когда проверки явно показывают, что на «Алтайкорме» были нарушения, за что предприятие и закрывали. Авторы письма пишут, что обращения пострадавших жителей Боровихи – не обоснованы. Тогда как в результате проверки Россельхознадзор приостановил деятельность завода (дословно) «за грубые нарушения ветеринарного законодательства». И в своем релизе ведомство четко расписало, что и как нарушал завод.

И при этом Россельхознадзор прямо предупреждал «Алтайкорм» в своем релизе: «биологические отходы животных, не уничтоженные должным образом (сжигание, переработка, обеззараживание в биотермических ямах и др.), долгие годы могут сохранять опасность распространения заболеваний, общих для животных, загрязняют окружающую среду и человека и являются угрозой причинения вреда не только здоровью, но и жизни».

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Проверки надзорных органов и приостановка работы на длительный срок по решению суда четко показали, что в части заявления «Алтайкорма» о том, что бизнес беспочвенно кошмарят – это неправда, это явная манипуляция фактами. Если нарушения были, то о чем вообще речь? Нарушения надо исправлять.

Далее авторы жалобы губернатору решают перевести проблему одного завода на уровень катастрофы для всего края, заявляя, что приостановка его деятельности привела к критической ситуации для крупнейших региональных производителей мяса и колбасы, которым, якобы, некуда вывозить свои отходы.

Если это, действительно, катастрофа, то такие заявления требуют соответственного уровня реагирования, должна быть создана специальная комиссия, проведены проверки, создан какой-то экстренный план по ликвидации скопившихся отходов мясной и мясоперерабатывающей промышленности. Это же экологическое ЧП краевого масштаба! Но об этой угрозе, нависшей над всем Алтаем, ничего неизвестно. И сами предприятия, названия которых приводит в своем письме руководство «Алтайкорма» в набат не бьют. А известно (и в письме предприятие зачем-то об этом само пишет), что в регионе кроме «Алтайкорма» есть еще три подобных завода – в Барнауле, Алейске и Косихинском районе.

И тут же новая манипуляция, «Алтайкорм» заявляет о своих конкурентах, что «у каждого из таких предприятий существует острая проблема с утверждением санитарно-защитных зон, требующая незамедлительных решений». Зачем завод из Боровихи наводит тень на другие предприятия? Откуда у них данные, что другие фирмы по переработке биологических отходов тоже размещены с нарушением санитарных норм? После таких заявлений Россельхознадзору и прочим проверяющим надо срочно ехать к конкурентам «Алтайкорма», проводить проверки или наказывать тех, кто эти проверки проводил неправильно, а потом закрывать провинившиеся производства?

Хороший демагогический прием: это не мы плохие, потому что другие еще хуже, так пусть в Боровихе все и дальше смердит.

Но это еще полбеды, рассказать, как бизнесу плохо, при этом не сообщать, как плохо от этого бизнеса другим. Беда, на мой взгляд, в другом: в этом же письме «Алтайкорм» жестко прошелся по пострадавшим – по тем людям, которые живут в своей родной Боровихе и дышат непонятно чем. В этой части своего послания авторы письма называют обращения сельчан в Роспотребнадзор и Россельхознадзор необоснованными, но при этом тут же признают, что нарекания к работе компании от контролирующих органов после проверки были, что запах есть лишь «на небольших участках села». И тут же сваливают вину за вонь на другие боровихинские компании. Как будто живущие в этой местности сельчане и проверяющие инстанции не знают, откуда в Боровихе столько времени дурно пахнет.

Руководство завода, по-моему, довольно цинично заявляет, что люди, живущие у места слива отходов, виноваты в этом сами, мол, они знали, где селились.

В общем, виноваты все вокруг, даже пострадавшие, только не «Алтайкорм». Вот так непоследовательно, но очень настойчиво эти люди пытаются надавить на власти: их надо понять и простить, а боровихинцы пусть и дальше нюхают то, на чем кто-то делает прибыль.

Судя по новым жалобам из села после возобновления работы «Алтайкорма», проблема так и не решена. Фирма устранила другие нарушения на самом заводе, но запах как был, так и остался. И главная беда самих боровихинцев – постоянное зловоние от отходов – никуда не делась. Руководство «Алтайкорма» предпочитает писать письма, вместо того чтобы выстроить свою работу так, чтобы не создавать проблем жителям села и реагировать на их претензии оперативно.

Но тогда из письма следует, что в самой отрасли существует не решаемая бизнесом проблема, за которую придется взяться не только федеральным контролирующим органам, но уже и самому руководству края, профильным органам правительства.

Да, а в Боровихе надо бы еще раз все проверить, ну нельзя же так долго мучить людей.

Андрей Никитин, главный редактор «Сибирской медиагруппы»