Алтай, Сочи, Крым. Где депутаты АКЗС провели лето-2020

Новости 28.08.2020 10:00 1871

В условиях закрытых границ многие жители России вынуждены были отдыхать на отечественных курортах. Благодаря этому турпоток на Алтай вырос почти на 40%. А где отдыхали алтайские депутаты, читайте и смотрите в обзоре «Политсибру».

Глава правового комитета регионального парламента Андрей Осипов (фото ниже) провел отпуск с детьми и внуками в Солонешенском районе и Республике Алтай.

«Фантастические впечатления и виды. Фантастическая энергетика. Курайская степь и Северо-Катунский хребет. Каньон реки Чулышман и спуск по 4-километровому Кату-Ярыку (Чике-Таман и Семинский отдыхают!). 100-километровая многочасовая дорога по Чулышману до Телецкого озера. А кто бы подумал, что в палаточном «глэмпинге» на острове Камаин в устье Чулышмана можно лежать на песке и любоваться озером. Ороктойский мост на Катуни выше Чемала, самое узкое и глубокое место великой реки. Речка Чемал - наше место силы еще с 90-х годов. Петроглифы, которым несколько тысяч лет. Тюнгур и Усть-Кокса, на удивление красивые места (старшие дети ходили в 10-дневный пеший поход в сторону Белухи)».

Глава социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко тоже отдыхала на Алтае, судя по ее посту в Instagram:

«Велопробег Акташ-Усть-Сема. 300 км за 3 дня! Удивительный, неповторимый Алтай! Ночёвка в палатке, походная еда, отличная команда! Спасибо всем огромное!».

Вице-спикер Сергей Серов (фото ниже) провел отпуск в пределах региона, несколько раз выбирался в районы своего избирательного округа. Говорит, что совместил приятное с полезным: пообщался в неофициальной обстановке с избирателями и набрался сил для новых трудовых будней.

«В этом году хороший урожай грибов, с удовольствием занимался их сбором и переработкой. Кроме того, лето принесло небывалый урожай яблок в домашнем саду, поэтому семьей занимались заготовками на зиму – сушили, делали сок», - рассказал он.

А вот председатель АКЗС Александр Романенко сообщил, что отдыха, как такового, на парламентских каникулах у него не было.

«Было много работы, для которой не обязательно находится на рабочем месте. Но удалось пару раз собраться с родственниками на даче», - поделился он с «Политсибру».

Депутат АКЗС от ЛДПР Евгения Боровикова отдыхала в Алтайском крае и в соседней Новосибирской области. Говорит, что это ее первый полноценный отпуск за 15 лет. Все время то избирательная кампания, то работа.

«Мы с дочерью съездили на недельку в Яровое. Потом в Новосибирск, где посетили зоопарк, дельфинарий. И погостили у родственников в родном Панкрушихинском районе, в селе Зыково. Куда-то дальше ехать я пока опасаюсь. Ничего особенного, но отдохнула хорошо», - рассказала она «Политсибру».

Депутат АКЗС от «Справедливой России» Александр Молотов (фото ниже) отдыхал с семьей на Черном море.

«Остановились в Геленджике. На три дня съездили на машине в Крым, прокатились по мосту и новой трассе Таврида, ее как раз сдали. Посмотрели Ялту, Алушту, Алупку. Поднимались на гору Ай-Петри, все дворцы посетили», - рассказал он.

А после несколько дней провели в Горном: добрались до Еланды и Эдигана, подальше от основных туристических трасс.

«В очередной раз убедились, какая у нас замечательная, красивая страна. С разной природой и погодой», - добавил собеседник.

Его коллега по фракции Владислав Вакаев (фото ниже) рассказал, что на отпуск времени не было: в парке «Изумрудный», который он возглавляет, много работы.

«Но в начале июля по семейным делам нужно было с супругой и дочерью на неделю съездить в Санкт-Петербург. Посетили Петергоф, Царское Село, Петропавловскую крепость, Александро-Невскую лавру, Кунсткамеру. Совершили экскурсию по рекам и каналам города. Правда, эпидемия коронавируса дала знать: практически все музеи были закрыты. К сожалению, не удалось попасть и в Летний сад. Но были и свои плюсы – обычно летом в Петербурге много иностранных туристов, которых в этом году практически не было. Так что удалось насладиться видами культурной столицы России без помех», - рассказал он.

Также этим летом ему удалось пару раз выехать на выходные в горы. Точнее, в предгорья – Алтайский район.

Депутат АКЗС от «Единой России» Дмитрий Аганов отпуск провел дома. Говорит, что из-за большого потока туристов на основные курорты, решил никуда не ездить. Смотрел сериалы, устраивал велопробеги на тропе здоровья и катался на лодке по Оби.

Депутат АКЗС, член фракции ЕР Юрий Матвейко с семьей дважды ездил в Горный. Сплавлялись, катались по живописным горным местам и просто душевно отдыхали.

Депутат АКЗС от ЕР Алексей Найден с семьей был в Сочи. Об этом свидетельствует фото в социальных сетях.

А Юрий Астанчик (фракция КПРФ), судя видео в Instagram отдыхал на Яровом, правда, всего лишь один день. А основной отпуск провел в деревне Ребрихинского района ремонтировал летний дом.

Депутат АКЗС от ЕР Сергей Лямин (фото ниже) отдыхал спортивно.

«Совершил восхождение на высшую точку Сибири гору Белуха (конечно, все было в рамках территориальных границ РФ). В 2017 году доктора поставили мне определённый диагноз (связанный с травмой спины), согласно которому мне было запрещено заниматься любыми физическими нагрузками, за исключением плавания и то в щадящем режиме. Я их послушал и сделал все наоборот. Регулярно занимался физической культурой, спортом. В тот момент я поставил себе цель взойти на самую высокую точку Сибири. По мнению врачей, это было для меня невозможно, но это была их точка зрения. На обследовании перед восхождением мой организм совершил невозможное. И вот, стоя на вершине, я сделал окончательный вывод, не нужно позволять другим людям влиять на нашу реальность, вся сила внутри нас самих, все ограничения мы создаём себе сами!» - написал он в посте ко Дню физкультурника.

Депутат БГД, глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов (фото ниже) говорит, что из-за пандемии отгулять полноценный отпуск не смог. Но выбрал время для небольшой поездки на Каракольские озера, где, конечно, красиво, но очень уж много туристов.

«Также побывал в Чарышском районе. Прекрасное место, просторы, огромные кедрачи, где я сам попробовал добывать шишку - шишковать, чистейший воздух, горы в снегу, мощная энергетика. И почти нет туристов», - рассказал Перерядов.

Депутат БГД от «Справедливой России» Оксана Молодых (фото ниже) была в Крыму и Горном.