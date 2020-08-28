Депутаты АКЗС поддержали идею присвоить Барнаулу звание «Город трудовой доблести»

Новости 28.08.2020 9:30 1410

Алтайского краевое Заксобрание поддержало предложение администрации Барнаула о присвоении краевой столице звания «Город трудовой доблести». Такое решение было принято на сессии в четверг, 27 августа. Теперь пакет документов (а там только архивов более чем на 300 страниц) будет направлен в российскую Академию наук для экспертного заключения. Окончательное решение будет принимать президент.

Колоссальное значение

Барнаул, безусловно, заслуживает этого почетного звания. Об этом на заседании сказали многие депутаты краевого парламента.

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По словам главы правового комитета АКЗС Андрея Осипова, власти Барнаула представили весь необходимый пакет документов и огромный объем архивов. В том числе данные о награждении предприятий и их работников государственными наградами, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в военные годы.

Депутат АКЗС от «Единой России», один из инициаторов присвоения звания Дмитрий Аганов добавил, что работа была проведена действительно сложная и кропотливая, ведь пришлось поднимать документы, которые не всегда были в общем доступе.

«Этот вопрос имеет колоссальное моральное, нравственное и этическое значение. И не принять это решение было бы неправильно. Тем более в юбилейный год», - сказал и депутат Александр Лазарев.

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов отметил, что новое звание – «еще одна возможность напомнить всем нам о славных делах и подвигах отцов и дедов».

Верните буквы

Любопытно, что рассмотрение ходатайства о звании на сессии стало поводом для решения еще одного вопроса.

Депутат АКЗС от КПРФ Мария Прусакова призвала власти Барнаула вернуть конструкцию «Барнаул орденоносный», снятую в 2017 году с жилого дома возле ЦУМа.

«Барнаул был награжден Орденом Октябрьской революции не по политическим соображениям, а за высокие заслуги трудового народа в борьбе с немецко-фашисткими захватчиками. Эти буквы - тоже наша история и наша гордость», - сказала Прусакова и призвала чиновников уважительного относиться к советскому прошлому, а не «паразитировать» на нем.

Справедливости ради отметим, что буквы были сняты не просто так. Конструкцию признали старой и не отвечающей необходимым требованиям.

Об этом коллегам напомнил Владимир Семенов.

«Я имел отношение к компании, которая когда-то реставрировала этот объект. Установка была аварийной. И ее необходимо было демонтировать по техническим причинам. Но из-за этого никто нас ордена не лишал», - пояснил либерал-демократ.

Глава города Вячеслав Франк, присутствовавший на сессии, оперативно отреагировал на предложение депутатов и заявил, что буквы будут восстановлены. Он пояснил, что конструкция сохранена, и власти готовы показать, где ее местонахождение.

«Мы такое решение примем. Просто теперь понимаем, что не надо эти буквы ставить на крыши чужих домов. Жители смогут принять участие в обсуждении (где установить конструкцию – прим.ред.). И средства найдутся, у нас много меценатов. Так что восстановим», - сказал Франк.

Все идет по плану

Звание «Город трудовой доблести» может получить город России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. В том числе и обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявляя трудовой героизм и самоотверженность. Это звание в честь 75-летия победы учредил президент Владимир Путин.

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По федеральному закону с инициативой должны выступить граждане и общественные объединения. Они обращаются в органы местного самоуправления. В данном случае это были барнаульское отделение партии «Единая Россия» городской Совет ветеранов.

Затем власти направляют обращение в региональный парламент и главе региона. И только потом АКЗС и Виктор Томенко обращаются к президенту с ходатайством. Глава региона уже одобрил инициативу. Теперь ее поддержали и депутаты.

Напомним, идею одобрили и сами горожане. В день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года прошло и голосование по вопросу присвоения звания. За проголосовали более 182 тысяч жителей Барнаула. Это, кстати, 99,6 % от общего числа избирателей, который пришли в этот день на участки.

Если Барнаул получит это звание, то в городе будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа о присвоении звания.

Подобные заявки готовятся также и от Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. В «Единой России» заявили, что поддержат их. А Андрей Осипов порекомендовал муниципалитетам по примеру Барнаула подготовить архивные данные, которые бы подтвердили заслуги городов и их жителей. Но ходатайства по этим трем городам будут готовить только к следующему году. Сейчас пока все силы брошены на краевую столицу. А сил потребуется немало, ведь заявки подают и другие города России.

В первый указ президента попали 20 городов, хотя заявок было минимум в два раза больше. Звание уже получили Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Саратов, Нижний Тагил, Омск, Казань и Новосибирск. Власти Барнаула и Алтайского края приняли решение не спешить с документами, а собрать все тщательно и правильно. Так, чтобы ни у кого в оргкомитете, принимающем решение, не было никаких сомнений, что город достоин этого звания. Город, где в годы войны медалями «За доблестный труд наградили более 32 тысяч человек (15% от населения тех лет).