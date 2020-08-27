Наглые медведи, порка от казаков и какие-то траты. Как прошла сессия АКЗС после каникул (ФОТО)

Новости 27.08.2020 18:20 59

Отдохнувшие и загоревшие после летних отпусков депутаты АКЗС на сессии 27 августа явно были в ударе. Как это часто бывает, самыми обсуждаемыми стали, казалось бы, безобидные вопросы. Например, принимая небольшие правки в закон об охоте, выступавшие депутаты разделились на два лагеря: от необходимости ввести мораторий до требований обуздать распоясавшихся животных.

Говоря о смягчении закона о митинге, поспорили о его конституционности. Во время поправок в закон о казачестве пошутили насчет порки. А при обсуждении статуса «Город трудовой доблести» для Барнаула – обвинили власти в политическом фарсе. Обсудили даже московскую квартиру депутата Попова за 65 млн рублей, которую у него отобрали по суду.