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Довыборы в АКЗС-2020

Наглые медведи, порка от казаков и какие-то траты. Как прошла сессия АКЗС после каникул (ФОТО)

Новости
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Отдохнувшие и загоревшие после летних отпусков депутаты АКЗС на сессии 27 августа явно были в ударе. Как это часто бывает, самыми обсуждаемыми стали, казалось бы, безобидные вопросы. Например, принимая небольшие правки в закон об охоте, выступавшие депутаты разделились на два лагеря: от необходимости ввести мораторий до требований обуздать распоясавшихся животных.

Говоря о смягчении закона о митинге, поспорили о его конституционности. Во время поправок в закон о казачестве пошутили насчет порки. А при обсуждении статуса «Город трудовой доблести» для Барнаула – обвинили власти в политическом фарсе. Обсудили даже московскую квартиру депутата Попова за 65 млн рублей, которую у него отобрали по суду.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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