ВТБ Факторинг выплатил малому и среднему бизнесу свыше 100 млрд рублей

Новости компаний 27.08.2020 19:00 665

За первую половину 2020 года ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) профинансировал более 760 компаний малого и среднего бизнеса на сумму около 104 млрд рублей, подтвердив лидерство в сегменте МСП с долей рынка более 35% по данным Ассоциации факторинговых компаний России (АФК).

Более половины этой суммы было направлено компаниям оптовой и розничной торговли (51%). Доля производственных компаний в объеме выплаченного финансирования превысила 41%, сферы услуг – 8%.

В числе профинансированных компаний более 500 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF) и более 250 компаний МСП по договорам классического факторинга. Портфель уступленных денежных требований ВТБ Факторинг в сегменте МСП составил 32 млрд рублей по итогам первого полугодия 2020 года.