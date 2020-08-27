Объем операций физических лиц в драгметаллах вырос в РСХБ на Алтае в 100 раз

Новости компаний 27.08.2020 17:45 75

Одним из интересных предложений Россельхозбанка для инвестирования и сохранения сбережений клиентов является открытие банковских счетов в драгоценных металлах - золоте, серебре, платине и палладии, а также продажа слитков из драгоценных металлов. Этим предложением могут воспользоваться, как физические, так и юридические лица. На сегодняшний день в Алтайском филиале РСХБ клиентами – физическими лицами проведены операции с драгоценными металлами более чем в 100 раз превышающие показатели прошлого года за аналогичный период.

«Спрос на слитки драгоценных металлов в этом году продемонстрировал значительный рост. В этой категории инвестиционных инструментов объем продаж в целом по России в июле-августе 2020 года увеличился в 3 раза по сравнению с январскими показателями. Интерес клиентов к операциям по металлическим счетам также продолжает расти. По оценке Россельхозбанка, средний объем инвестиций в драгоценные металлы составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в расчете на одного клиента. Жители Алтайского края и Республики Алтай все чаще открывают для себя этот способ сбережения и инвестирования средств. Этим инструментом могут воспользоваться и юридические лица», - прокомментировал показатели директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Основным отличием банковского счета в драгоценных металлах от обычного вклада в рублях является то, что счет открывается в граммах соответствующего металла. Клиент не приобретает реальный металл, а вносит на счет денежные средства, которые конвертируются в граммы драгоценного металла. У клиента есть возможность в любой момент купить/продать полностью или частично металл со своего счета по котировкам Банка. По операциям и сделкам возможно установление индивидуальных котировок.

Доход клиентов Банка формируется за счет изменения Банком котировок драгоценных металлов, ориентированных на движение стоимости металла на рынке. Банк на ежедневной основе устанавливает котировки покупки-продажи драгоценных металлов, в зависимости от конъюнктуры рынка и публикует их на сайте www.rshb.ru

Для открытия банковского счета в драгоценных металлах Клиенту достаточно предоставить в Банк только паспорт. Для юридических лиц этот процесс также прост: открыть расчетный счет и подписать с Банком договор банковского счета в драгоценных металлах, а если счет уже есть - достаточно подписать с Банком договор банковского счета в драгоценных металлах.