Как в Алтайском крае поделили полмиллиарда федеральных дотаций

Правительство Алтайского края распределило между муниципальными бюджетами 500 млн рублей федеральных дотаций для обеспечения сбалансированности их бюджетов, передаёт пресс-служба регионального Минфина.
Большая часть (166 млн) досталась краевому центру. Бюджет Барнаула стал единственным получателем трёхзначной суммы миллионов. Бийску досталось 52 млн, Рубцовску – 25 млн, Новоалтайску – 22. Белокуриха и Славгород получили 14 и 12 млн рублей соответственно.
Серьёзные суммы достались также некоторым районам. Так, Первомайский, Тальменский и Шипуновский районы получили по 10 млн, Бийский – 11.
Минимальной суммой дотации стал 1 млн рублей. Эту сумму получили 12 районов и два города (Алейск и Яровое).
Бюджет края на 2020 год утвержден с доходами 112,42 млрд