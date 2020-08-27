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Выпускница АлтГТУ стала призёром всероссийского конкурса WEB-разработчиков

Новости компаний
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Выпускница кафедры информационных технологий, направления подготовки «Приборостроение», программист ООО «Летс Рок» Ирина Поминова стала призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии – 2020»: в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений». Ирина заняла третье место.

Конкурс проходил дистанционно на площадке Томского государственного университета. Участникам предлагалось ответить на 20 вопросов и разработать веб-сервис, позволяющий делать онлайн-заявки на разработку дизайн-проектов помещений. За каждый этап начислялись баллы.

Призеры конкурса будут отмечены дипломами, а также получат денежное вознаграждение в 300, 200 и 100 тысяч рублей от Министерства труда и социальной защиты РФ.

Всего в конкурсе участвовали представители 12 регионов России. Победителем конкурса стал программист и Томска Денис Шарапов, на втором месте – Артем Валеев из Башкортостана.

Добавим, выпускница АлтГТУ стала победителем краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик веб- и мультимедийных приложений» и получила возможность представлять регион на федеральном этапе конкурса.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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