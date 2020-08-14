«Издалека-долго». Как изменились миграционные потоки Барнаула в период пандемии

Новости 27.08.2020 16:15 204

В первой половине 2020 года в Барнауле зафиксирован миграционный прирост населения. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

В январе-июне текущего года население Барнаула приросло на 242 человека за счёт мигрантов. Это на 23,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Численность горожан увеличилась на 180 человек, селян – на 62 человека.

В первом полугодии Барнаул покинуло около 7,5 тысяч человек, а приехало – 7,7 тысяч. Интересна структура перемещений. Так, наибольший прирост традиционно показала внутрикраевая миграция: в Барнаул приехало 2,8 тысяч жителей Алтайского края – это на 490 человек больше, чем уехало. Из других регионов прибыло 1,7 тысяч человек, однако уехало туда на 238 человек больше.

Что касается мигрантов из-за рубежа, то первое полугодие 2020 года демонстрирует любопытную тенденцию: в Барнаул стало приезжать больше жителей дальнего зарубежья и меньше – жителей стран СНГ. Количество последних сократилось на 61 человека, в то время как мигрантов из дальних стран стало больше на 51 человека. В прошлом году тенденция была обратной. В целом, мигрантов из-за рубежа стало меньше на 10 человек, хотя за первую половину 2019 года их количество росло на 720 человек, причём, в основном, за счёт жителей стран СНГ.

Напомним, ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил усложнить процедуру выдачи мигрантам рабочих виз. Если данная инициатива будет принята, тенденция к сокращению мигрантов из стран СНГ (особенно, низкоквалифицированных) может продолжиться.