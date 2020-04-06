«Медведи просят милостыню». Депутаты АКЗС развели дискуссию об охоте в Алтайском крае

Новости 27.08.2020 15:46 340

Депутаты АКЗС на сессии 27 августа внесли в краевой закон об охоте ряд технических поправок. По самому документы обсуждений не было. Зато о самой сути «убийственного увлечения» наспорились вдоволь. От предложения ввести мораторий до вреда от расплодившихся диких животных. Без оценок и выводов публикуем самые яркие выступления народных избранников.

Вакаев: «ввести мораторий на охоту»

Первым из «лагеря» противников охоты выступил справедливоросс Владислав Вакаев.

«Я думаю, что со мной согласятся многие жители региона: за последние пару десятилетий количество дичи катастрофически снизилось. Если раньше все следами было испещрено, то сейчас очень редко можно что-то встретить. Охотники используют современную технику, снегоходы, оружие. Выбивают все под корень», - сказал Вакаев.

И именно он предложил подумать над мораторием на охоту, чтобы «дать дичи оклематься от прессинга от 40 тысяч охотников и сколько еще браконьеров».

Писарев: «бьют все, что шевелится»

Не мог не высказаться и депутат-единоросс, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Он назвал эту проблему очень серьезной, даже катастрофической.

«Последствия охоты будут в сентябре, когда в зоопарк повезут подстреленных лебедей, барсуков и лис. Очень часто охотники бьют все, что шевелится и все, что летает. Зоопарки переполнены дикими животными», - сказал он.

И призвал глобально рассмотреть эту ситуацию.

Семенов: «наоборот стало лучше»

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов заявил, что проблема не в том, что отстрел диких животных разрешен.

«Нарушения закона происходят из-за «отвратимости» наказания. Если бы недобросовестные охотники знали, что будут пойманы, то это было бы эффективной мерой воздействия. Нужна культура охотников, а не запрещение охоты потому, что мало дичи», - сказал Семенов.

И добавил, что сейчас ситуация как раз-таки выправляется после того, что было в 90-х. Поэтому он призвал не винить огульно всех охотников, а правильно отрегулировать ситуацию.

Астанчик: «журавли топчут поля, бобры перекрывают реки, медведи просят милостыню»

Самый яркий спич по поводу охоты выдал автор перла «серая ворона – злостный вредитель» член фракции КПРФ Юрий Астанчик.

«Стаи журавлей, которых мы раньше видели только в сказках, теперь вытаптывают поля. Сколько бобров перегородили все реки в лесах. Сколько медведей выходит на дорогу и просит милостыню у автомобилистов. По дичи - у нас всего предостаточно», - заявил он.

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А «серая ворона», напомним, изрядно повеселила депутатов в 2018 году при принятии поправок в закон, включивших эту птицу в список охотничьих ресурсов в Алтайском крае. Тогда, представляя документ, он эпично заявил: «Серая ворона является злостным вредителем для охотничьего хозяйства, уничтожая кладки водоплавающей дичи и молодняк зайцев».

Кстати, 29 августа в регионе начинается сезон охоты на водоплавающую дичь. А среди народных избранников охотники есть.