Алтайский ракетчик арестован за государственную измену. Что ему грозит?

Новости 27.08.2020 15:25 385

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Алтайском крае задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

"ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", - гласит текст релиза.

На видео можно рассмотреть погоны задержанного. Судя по ним, он носит звание старшего лейтенанта. Место службы - ЗАТО Сибирский.

Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

По данным "Новой газеты", за 20 лет в России за госизмену и шпионаж осуждено около 100 человек. Еще 278 приговорены за разглашение государственной тайны. Кстати, в Алтайском крае дела по госизмене ранее уже возбуждались, однако не получали широкого освещения в СМИ. Впрочем, подобные преступления в регионе единичны.