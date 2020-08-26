Сенатор Белоусов принял участие в работе сессии АКЗС

Новости 27.08.2020 14:20 160

Зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принимает участие в работе сорок шестой сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва.

Как отметил парламентарий, формат проведения сессий в дистанционном режиме отработан очень качественно. В полной мере это относится и к проработке самих вопросов повестки сессии во время рассмотрения их на заседаниях депутатских объединений – фракций, постоянных комитетов, заседания которых так же проходили дистанционно.

Несмотря на то, что прошедшая сессия была первой после летних отпусков, насыщенная повестка заседания, непростая обстановка, связанная с сохраняющимися ограничениями, связанными с предупреждением распространения инфекции, придали работе сессии дополнительный организационный импульс.

"Сегодня особенно важно оперативно и своевременно реагировать на запросы общества, в том числе и в законодательной сфере, с тем, чтобы минимизировать издержки, связанные с пандемией, с которыми, так или иначе, сталкивается всё общество", - считает Сергей Белоусов.

Рассматриваются ряд социально значимых законопроектов, касающихся продления периода предоставления права на региональный материнский капитал, расширения рамок его использования. Другим законом гарантируется обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием, другие законы.

Сенатор вручил награду Совета Федерации председателю Барнаульской городской думы, ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный институт культуры» Галине Буевич, которая поощрена за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления в Алтайском крае благодарностью Председателя Совета Федерации.