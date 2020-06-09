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Сговор есть, а предписания нет. Почему Алтайское УФАС, обнаружившее картель барнаульских заправок, ограничилось штрафом

Новости
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Об этом сообщил официальный сайт ведомства.  Антиконкурентное соглашение, по данным УФАС, в прошлом году было обнаружено в дествиях нескольких компаний: ООО «Газавтонефть», ИП Карташева, ООО «Микрон», ООО «Газкомпани», ООО "Газпрофнефть".

Напомним, в прошлом году от автомобилистов в ведомство стали поступать многочисленные обращения, в которых указывалось, что стоимость заправки газом в Барнауле гораздо выше, чем в других городах Сибири – разница доходила до 10 рублей за литр.

Антимонопольщики провели проверку барнаульских АГЗС и обнаружили, что одинаковые цены (25,5 рублей за литр) зафиксированы как в кассовых чеках, так и на стелах и информационных стендах ряда АГЗС. Наряду с ведением единообразной ценовой политики, компаниями предоставлялись скидки в размере двух рублей с каждого литра газомоторного топлива при условии заправки полного бака автомобиля.

При этом комиссия не нашла объективных оснований для поддерживания ценовой политики у пяти ответчиков,  топливо они закупали у разных поставщиков по разным ценам,  структуры зщатрат также не совпадают.  

В итоге комиссия сделала вывод, что  компании просто договорились.  При этом  2  субъектам удалось доказать, что ценовая политика была сформирована не в рамках договоренности.

Предписания участникам антиконкурентного соглашения решено было не выдавать, поскольку в настоящий момент нарушение законодательства уже устранено, цены на СУГ снизились и установились на разных уровнях.

УФАС напоминает, что добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства до вынесения решения комиссии УФАС не является основанием для освобождения ответчиков от административной ответственности.

В настоящее время  в управлении готовятся документы на возбуждение в отношении нарушителей административных дел.  Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена мера административной ответственности для должностных лиц и ИП в размере от 40 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - оборотный штраф в зависимости от выручки организации, но не менее 100 тысяч рублей.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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потому, что администрация края в доле

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