Сговор есть, а предписания нет. Почему Алтайское УФАС, обнаружившее картель барнаульских заправок, ограничилось штрафом

Новости 27.08.2020 13:59 365

Об этом сообщил официальный сайт ведомства. Антиконкурентное соглашение, по данным УФАС, в прошлом году было обнаружено в дествиях нескольких компаний: ООО «Газавтонефть», ИП Карташева, ООО «Микрон», ООО «Газкомпани», ООО "Газпрофнефть".

Напомним, в прошлом году от автомобилистов в ведомство стали поступать многочисленные обращения, в которых указывалось, что стоимость заправки газом в Барнауле гораздо выше, чем в других городах Сибири – разница доходила до 10 рублей за литр.

Антимонопольщики провели проверку барнаульских АГЗС и обнаружили, что одинаковые цены (25,5 рублей за литр) зафиксированы как в кассовых чеках, так и на стелах и информационных стендах ряда АГЗС. Наряду с ведением единообразной ценовой политики, компаниями предоставлялись скидки в размере двух рублей с каждого литра газомоторного топлива при условии заправки полного бака автомобиля.

При этом комиссия не нашла объективных оснований для поддерживания ценовой политики у пяти ответчиков, топливо они закупали у разных поставщиков по разным ценам, структуры зщатрат также не совпадают.

В итоге комиссия сделала вывод, что компании просто договорились. При этом 2 субъектам удалось доказать, что ценовая политика была сформирована не в рамках договоренности.

Предписания участникам антиконкурентного соглашения решено было не выдавать, поскольку в настоящий момент нарушение законодательства уже устранено, цены на СУГ снизились и установились на разных уровнях.

УФАС напоминает, что добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства до вынесения решения комиссии УФАС не является основанием для освобождения ответчиков от административной ответственности.

В настоящее время в управлении готовятся документы на возбуждение в отношении нарушителей административных дел. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена мера административной ответственности для должностных лиц и ИП в размере от 40 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - оборотный штраф в зависимости от выручки организации, но не менее 100 тысяч рублей.