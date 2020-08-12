«Пафосный спич». В АКЗС снова поспорили по поводу закона о митингах и пикетах

Новости 27.08.2020 12:12 684

Вечно оспариваемый и критикуемый оппозицией «митинговый» закон в очередной раз стал поводом поломать политические копья. Депутаты парламента Алтайского края хоть и отменили одно из ограничений, но перебросились взаимными обвинениями, передает корреспондент «Политсибру» с сессии 27 августа.

О законе

Депутаты Алтайского Заксобрания почти единогласно вычеркнули из краевого закона № 46 норму, которая запрещала проводить митинги и пикеты ближе 50 метров от зданий с массовым пребыванием подростков. А именно детских, образовательных, культовых, медицинских организаций, детских площадок.

Поводом для отмены стало постановления Конституционного суда по подобному закону в Самарской области. КС признал, что регионы не имеют полномочий вводить такие запреты.

Кто за это ответит?

Глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов раскритиковал коллег из «Единой России», за то, что этот закон вообще был принят в 2012 году.

«Тогда три фракции АКЗС из четырех были против этих ограничений по проведению публичных мероприятия. За была только ЕР. И нам доказывали, что мы ничего не понимаем и федеральный законодатель такое право предоставил. Доказывали как раз Андрей Осипов и Стелла Штань. Прошло восемь лет и закон признали не конституционным. Кто ответит за это?» - заявил Молотов.

Он добавил, что все эти ограничения все равно не позволят решить проблемы, которых боится власть.

«Думаете в Хабаровске и Беларуси люди просят уведомления (на проведение митинга или пикета – прим.ред.) и ходят только там, где можно?» - продолжил свой «наезд» Молотов.

Справедливоросс призвал проверить весь закон на противоречие Конституции. За его предложение проголосовали 54 депутата из 63 присутствовавших на сессии, то есть почти все единороссы. Три человек были против, четверо воздержались и двое не голосовали.

Логика была

Глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов камень в свой огород тут же отбил. Выступление Молотова он назвал пафосным спичем.

«Мы не сами принимали (этот закон тогда, в 2012 году – прим.ред.). Его принимали все субъекты. И Конституционный суд за эти восемь лет отреагировал на жалобы только сейчас. Логика (в принятии закона – прим.ред.) была, но посмотрим и рассмотрим это предложение (о конституционной проверке закона – прим.ред.), а также рассмотрим практику других субъектов», - сказал Осипов.

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Вступился за фракцию и глава комитета по здравоохранению Александр Лазарев. Как один из долгожителей АКЗС, сказал он про себя.

«Невозможно принять закон, который бы на многие века определил правильность решения. Мы живем в разное время, с разными проблемами и даже государства разные. Решения восемь лет назад были актуальными для того времени. Сегодня ситуация меняется. И я бы не стал осуждать коллег - они работали в тех условиях», - сказал Лазарев.

В любом случае, закон еще будет пересмотрен.