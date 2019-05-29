Козья ферма в алтайском селе оказалась заблокирована. Молоко выливают в канализацию

Новости 27.08.2020 12:15 278

В селе Зудилово Алтайского края председатель местного садоводства перегородил единственную дорогу к козьей ферме. Её владелец вынужден выливать в канализацию сотни литров молока, которое не может вывезти. Об этом сообщает «Толк».

Это – самая большая козья ферма в крае, она занимает площадь 30,5 га, здесь содержится более 500 коз. Ежедневно здесь производится около 500 литров молока. Владелец фермы Евгений Ульрих рассказал, что на протяжении двух недель не может доставить продукцию переработчику. Кроме того, из-за невозможности подвезти стройматериалы на грани срыва оказалось строительство теплого помещения для коз – без него при первых же заморозках животные погибнут.

Единственную дорогу перекрыл председатель садоводства «Звёздный-2» Иван Бибиков, установив запрещающий знак и шлагбаум в двух километрах от фермы. Местная администрация и Общероссийский народный фронт полагают, что он делает это в рамках «прессования бизнеса». Евгений Ульрих сообщил, что на диалог Бибиков не идёт – лишь заявляет, что просто не хочет, чтобы фермеры здесь были, и всё.

Дорога находится, якобы, в собственности Бибика, однако сельская администрация в этом усомнилась. В настоящее время ведётся разбирательство. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк сообщил, что фронт тоже подключился к вопросу и уже обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Тем временем, в надзорные органы поступила анонимная жалоба, в которой сообщается о зловонии и жестоком обращении с животными на ферме. Но предпринимателей больше, чем проверки, тревожит тот факт, что у коз осталось сена лишь на один день.