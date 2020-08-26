По-прежнему больше сотни. В Алтайском крае на фоне снижения заболеваемости количество тяжелых пациентов остается высоким.

Новости 27.08.2020 11:45 842

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 69 новых случаев коронавируса. В Барнауле – 40, Бийске, Рубцовске – по 5 заболевших, Панкрушихинском районе - 3, Новоалтайске, Благовещенском, Первомайском районах - по 2 заболевших, Алейске, Славгороде, Яровом, Калманском, Михайловском, Павловском, Поспелихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Хабарском районах – по 1 заболевшему,

Таким образом, всего в крае 11 456 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению составило 10 094 человека. Лечение проходят 1 042 пациентов, из них в госпиталях находятся 735 пациентов, амбулаторное лечение получают 307 человек.

В 4792 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, у 3541 заболевших – она протекает в форме ОРВИ, у 3123 – как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 107 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент.

За минувшие сутки скончались 3 пациента. В двух случаях причиной смерти стал COVID-19, в одном случае к смерти привели иные причины. За весь период скончались 320 человек, из них от коронавирусной инфекции всего скончалось 119 человек, по иным причинам смерти – 196 человек; на экспертизе остается 5 случаев.

На 27 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2306 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 49174 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 376038 человек, за сутки - 3330.