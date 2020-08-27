За что задержан главный «старожил» алтайской политики Роберт Пальталлер?

Утром 27 августа задержан бывший первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер. Об этом сообщил Telegram-канал "Лысый бурундук". Информацию "Политсибру" подтвердили в пресс-службе республиканского следкома.
По данным ТГ-канала, Пальталлер подозревается в мошенничестве, коррупции в особо крупном размере и участии в организованном преступном сообществе.
"Напомним, пост в правительстве Александра Бердникова, бывшего главы региона, Пальталлер занимал с 2006 по 2019 годы. После отставки Бердникова вскоре и Пальталлер покинул свой пост, а в отношении членов команды бывшего губернатора были возбуждены несколько уголовных дел. Эпизодов масса: незаконная продажа бывших федеральных земель ОПХ "Чуйское", махинации с бюджетными средствами при очистке озера Манжерокского, жульнические схемы при приобретении для государственных нужд имущества у друзей Бердникова и т.д.", - указывают авторы канала.
Прокуратура просила реальный срок