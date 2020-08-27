За что задержан главный «старожил» алтайской политики Роберт Пальталлер?

Новости 27.08.2020 11:10 1070

Утром 27 августа задержан бывший первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер. Об этом сообщил Telegram-канал "Лысый бурундук". Информацию "Политсибру" подтвердили в пресс-службе республиканского следкома.

По данным ТГ-канала, Пальталлер подозревается в мошенничестве, коррупции в особо крупном размере и участии в организованном преступном сообществе.

"Напомним, пост в правительстве Александра Бердникова, бывшего главы региона, Пальталлер занимал с 2006 по 2019 годы. После отставки Бердникова вскоре и Пальталлер покинул свой пост, а в отношении членов команды бывшего губернатора были возбуждены несколько уголовных дел. Эпизодов масса: незаконная продажа бывших федеральных земель ОПХ "Чуйское", махинации с бюджетными средствами при очистке озера Манжерокского, жульнические схемы при приобретении для государственных нужд имущества у друзей Бердникова и т.д.", - указывают авторы канала.

Роберт Пальталлер – «старожил» алтайской политики. Он работал в правительстве с 2006 года и был единственным его членом, не сменившимся при предыдущем главе региона – Александре Бердникове, руководившим регионом 13 лет. В апреле 2020 года Пальталлер ушёл в отставку, после чего отказался баллотироваться в Госсобрание Республики Алтай (Эл Курултай).