Алтайские единороссы добились расширения использования регионального маткапитала

Новости 27.08.2020 10:08 301

Фракция «Единая Россия» в парламенте Алтайского края совместно с правительством предложила расширить возможности использования регионального материнского капитала. Вопрос будет рассмотрен на сессии 27 августа.

Алтайские многодетные семьи смогут направлять региональный маткапитал на газификацию Новости 19.08.2020 11:11

Еще в начале года алтайские единороссы предложили продлить срок действия программы до 31 декабря 2026 года (она заканчивалась 31 декабря 2021 года). Уже на сессии в марте инициативу партии приняли в первом чтении.

Ко второму чтению ЕР совместно с правительством Алтайского края предложила дать возможность тратить эти деньги на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями.

Еще одно предложение касается использования средств регионального маткапитала на газификацию природным газом жилого помещения. По данным единороссов, право на предоставление регионального маткапитала имеют свыше 40 тысяч алтайских семей.

И использовать эти средства можно будет, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка.

Кстати, накануне секретарь Генсовета партии Андрей Турчак выступил еще с одним предложением партии уже на федеральном уровне - бесплатно подключать жителей страны к газу. Затраты на себя возьмет компания «Газпром», а разработкой соответствующего законопроекта и контролем за его реализацией – члены партии.