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Алтайские единороссы добились расширения использования регионального маткапитала

Новости
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Фракция «Единая Россия» в парламенте Алтайского края совместно с правительством предложила расширить возможности использования регионального материнского капитала. Вопрос будет рассмотрен на сессии 27 августа.

Алтайские многодетные семьи смогут направлять региональный маткапитал на газификацию

Алтайские многодетные семьи смогут направлять региональный маткапитал на газификацию

Новости

Еще в начале года алтайские единороссы предложили продлить срок действия программы до 31 декабря 2026 года (она заканчивалась 31 декабря 2021 года). Уже на сессии в марте инициативу партии приняли в первом чтении.

Ко второму чтению ЕР совместно с правительством Алтайского края предложила дать возможность тратить эти деньги на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями.

Еще одно предложение касается использования средств регионального маткапитала на газификацию природным газом жилого помещения. По данным единороссов, право на предоставление регионального маткапитала имеют свыше 40 тысяч алтайских семей.

И использовать эти средства можно будет, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка.

Кстати, накануне секретарь Генсовета партии Андрей Турчак выступил еще с одним предложением партии уже на федеральном уровне -  бесплатно подключать жителей страны к газу. Затраты на себя возьмет компания «Газпром», а разработкой соответствующего законопроекта и контролем за его реализацией – члены партии.

Автор: Политсиб.ру

Фото: giftprime.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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