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Строитель Шония и промышленник Герман станут почетными гражданами Барнаула

Новости
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Руководитель компании «Селф» Нодар Шония и председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман получат звание «Почетный гражданин города Барнаула». Этот вопрос рассмотрят депутаты гордумы на заседании 4 сентября. Вопрос внесен в повестку.

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Герману присвоят звание «за многолетний плодотворный труд, благотворительную деятельность, значительный вклад в развитие промышленного производства и предпринимательства в Барнауле». А Шонии – «за высокий  профессионализм, развитие строительной отрасли города, значительный вклад в строительство важнейших социально значимых объектов».

Кроме того, на этом же заседании депутаты примут решение о поощрении дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула» двух коллег по БГД Людмилу Ананьину (главврач роддома № 2) и Геннадия Гаврина (директор лицея № 112), депутата краевого парламента Сергея Писарева (директор зоопарка и парка «Лесная сказка»), а также главврача горбольницы № 5 Ирину Вильгельм и директора гимназии № 40 Александра Овсиевского.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altaisport.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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