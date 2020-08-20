Строитель Шония и промышленник Герман станут почетными гражданами Барнаула

Новости 27.08.2020 9:48 657

Руководитель компании «Селф» Нодар Шония и председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман получат звание «Почетный гражданин города Барнаула». Этот вопрос рассмотрят депутаты гордумы на заседании 4 сентября. Вопрос внесен в повестку.

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Герману присвоят звание «за многолетний плодотворный труд, благотворительную деятельность, значительный вклад в развитие промышленного производства и предпринимательства в Барнауле». А Шонии – «за высокий профессионализм, развитие строительной отрасли города, значительный вклад в строительство важнейших социально значимых объектов».

Кроме того, на этом же заседании депутаты примут решение о поощрении дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула» двух коллег по БГД Людмилу Ананьину (главврач роддома № 2) и Геннадия Гаврина (директор лицея № 112), депутата краевого парламента Сергея Писарева (директор зоопарка и парка «Лесная сказка»), а также главврача горбольницы № 5 Ирину Вильгельм и директора гимназии № 40 Александра Овсиевского.