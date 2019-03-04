Территориальное самоуправление в Алтайском крае может получить новый импульс

Новости 26.08.2020 18:20 352

Осенью ожидается рассмотрение Госдумой законопроекта о территориальных органах самоуправления (ТОС), внесённого правительством РФ. Согласно проекту, планируется определить статус ТОСов и облегчить им доступ к получению прямой господдержки из бюджетов различных уровней. Нужно ли это Алтайскому краю, разбирался «Политсибру». За комментарием мы обратились к председателю ТОС микрорайона «Магистральный» Индустриального района Барнаула, зампреду гордумы Сергею Струченко.

По его словам, такой закон ожидается уже давно, и попытки его принять ранее уже имели место. По словам Струченко, ТОС и так является социально ориентированной организацией, если у него прописан соответствующий ОКВЭД.

«Мы уже сейчас входим в реестр социально ориентированных НКО, пишем гранты, побеждаем в них, потом реализуем проекты. Здесь, больше, вопрос выделения ТОС в отдельную категорию организаций. Тогда ТОСы будут уже не в общей массе, а получат возможность напрямую получать господдержку из бюджетов на реализацию проектов развития микрорайонов. Эта идея давно уже витает в воздухе. Если она найдёт своё отражение в законе – будет вообще здорово. Я считаю, это станет большим подспорьем именно для развития территориальных органов самоуправления», – рассказал Сергей Струченко.

Он также подтвердил параллели между предусмотренными новым законопроектом возможностями для ТОСов и практикой поддержки местных инициатив, реализуемой в сельской местности Алтайского края. Такой механизм он назвал самым действенным.

«Инициативное бюджетирование больше касается сельских и пригородных территорий. ТОС Научный городок строит спортивную площадку по инициативному бюджетированию, а например, ТОС Юбилейный того же – Ленинского – района находится в зоне застройки многоквартирными жилыми домами и уже не может участвовать в этой программе. Если пойти по пути инициативного бюджетирования для всех без исключения, то это будет правильно», – пояснил председатель ТОС.

Новый закон может позволить ТОСам без ограничений работать по принципу инициативного бюджетирования. Заметим, что подобная практика родилась и получила успех как раз не в сельской местности, а в городе с миллионным населением.

Текст пояснительной записки к законопроекту гласит, что действующий в качестве юрлица ТОС является некоммерческой корпоративной организацией. Он может осуществлять приносящую доход деятельность, только непосредственно связанную с решением вопросов местного значения. Закрепляется также право ТОС действовать на основании типового устава, утвержденного федеральным органом исполнительной власти.