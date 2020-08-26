Академик РАН: вторая волна коронавируса будет не такой опасной

Новости 26.08.2020 16:55 344

Очередного подъёма заболеваемости COVID-19 страшиться не стоит, сообщил «Парламентской газете» академик РАН Сергей Колесников.

По словам учёного, к настоящему времени уже отработаны основные схемы профилактики инфекции, а доля иммунной прослойки граждан достигает 20% и выше. За рубежом такого высокого уровня не наблюдается даже среди медицинских работников.

Кроме того, Колесников отметил, что отработан подход к больным коронавирусом, есть понимание, как и чем лечить пациентов, определены эффективные препараты. По мнению академика, это позволит избежать такой вспышки смертности, как весной 2020 года. Впрочем, учёный подчеркнул, что эти выводы справедливы при условии продолжения соблюдения мер личной безопасности и гигиены.

Замдиректора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, доктор медицинских наук Кирилл Зыков полагает, что основным источником опасности осенью может стать рост плотности пассажиров в общественном транспорте, а также смена погоды на более влажную и прохладную. По его мнению, в условиях работающего города социальное дистанцирование обеспечить будет непросто.