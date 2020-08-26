Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года по МСФО

Новости компаний 26.08.2020 16:00 153

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года.

«Группа Россельхозбанка сохраняет положительную динамику ключевых показателей своей деятельности. Во многом это достигнуто благодаря уникальному для российского банковского сектора бизнес-профилю РСХБ, а также нашей специализации на работе с отраслями АПК, которые в период пандемии продемонстрировали высокую устойчивость», — комментирует Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

Кредитный портфель

В первом полугодии 2020 года Группа продолжила работу, направленную на формирование качественного кредитного портфеля, обеспечение необходимых объемов фондирования своей деятельности со стороны целевых клиентских сегментов и достижение плановых показателей операционной эффективности и прибыльности.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 6 месяцев 2020 года увеличился на 7% (+172 млрд рублей) и составил 2,643 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 8,2% (+164,2 млрд рублей) и составил 2,162 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за отчетный период на 1,7% (+7,8 млрд рублей) до 480,8 млрд рублей.

Размер активов Группы на конец 1 полугодия 2020 года составил 3,293 трлн рублей, прирост за отчетный период составил 2,4% (+77,2 млрд рублей).

Средства клиентов

За 6 месяцев 2020 года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 44 млрд рублей (+1,8%) и составили 2,530 трлн рублей. По состоянию на конец 1 полугодия средства юридических лиц составили 1,284 трлн рублей, снизившись на 10,7 млрд рублей (-0,8%). Снижение не было критичным; фондирование кредитного портфеля обеспечивается Банком в полной мере, в том числе за счет средств, привлеченных в рамках мер господдержки от Банка России.

Средства юридических лиц за исключением государственных организаций выросли на 5,3 млрд рублей (+0,6%) и составили 916,9 млрд рублей. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли в 1 полугодии 2020 года на 54,7 млрд рублей (+4,6%) до 1,246 трлн рублей. В результате проводимых Группой мероприятий, направленных на снижение стоимости фондирования, в том числе за счет развития востребованных цифровых клиентских сервисов, остатки на текущих и расчетных счетах клиентов Группы увеличились за отчетный период на 29,7% до 443,7 млрд рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 81,8%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 июня 2020 года составило 104%.

Прибыль и доходы

Чистый процентный и комиссионный доход по результатам 1 полугодия 2020 года увеличился на 7,5% до 47,8 млрд рублей по сравнению с 44,5 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. Чистая процентная маржа сохранилась на уровне прошлого года. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 30 июня 2020 года 56%.

Чистая прибыль Группы по итогам 1 полугодия 2020 года составила 1,4 млрд рублей. На 30 июня 2020 года собственный капитал Группы (по балансу) составил 198,6 млрд рублей. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.07.2020 (в соответствии с требованиями Банка России) составил 14,4%.