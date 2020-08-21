В Корбалихинский рудник в Алтайском крае инвестируют 38 млрд

Новости 26.08.2020 15:30 261

Общий объём вложений в проект разработки Корбалихинского месторождения составит 38 млрд рублей. 17 млрд АО «Сибирь-Полиметаллы» направит на предприятие в течение ближайших трёх лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В августе 2020 года между АО «Сибирь-Полиметаллы» и Министерством промышленности и энергетики Алтайского края заключено соглашение, которое будет действовать до августа 2023 года. Впоследствии проект намерены финансировать за счёт средств банковского альянса «Сбербанк России» и государственной корпорации развития – ВЭБ.РФ.

Как рассказал начальник отдела развития АО «Сибирь-Полиметаллы» Александр Береговой, в настоящее время на руднике завершено строительство второго пускового комплекса, вскрыто 1,5 млн тонн руды. В августе началась реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики, благодаря чему к 2023 году предприятие сможет нарастить мощности и вдвое повысить производительность. Также «Сибирь-Полиметаллы» планирует в ближайшее время начать освоение новых месторождений. Компания намерена увеличить объемы производства, количество рабочих мест и зарплату сотрудников.