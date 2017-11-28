Торжественное открытие: в Новосибирске появился новый Ленин

Новости 26.08.2020 14:35 597

26 августа в Новосибирске установлен памятник Ленину. Его торжественное открытие намечено на 8 сентября. Об этом пишет «Тайга-инфо».

Сообщается, что памятник появится возле районной администрации в левобережье. Деньги на него собраны Ленинским райкомом КПРФ. Ранее здесь уже стоял памятник вождю, но со временем он пришёл в негодность и теперь будет заменён новым. Автор монумента: Олег Родькин, стоимость работ составила примерно 350 тысяч рублей.

Новый памятник Ленину – событие редкое, если не сказать: из ряда вон выходящее. Последний раз новые монументы в честь вождя мирового пролетариата устанавливались, по данным leninstatues.ru, в 2014 году. В последнее время чаще наблюдается тенденция к их сносу. С 1991 по 2019 год количество памятников Ленину сократилось на 15%. Так, в Барнауле исчезли два из четырёх памятников Ленину – на площади Октября и в Нагорном парке. В Бийске Ленин исчез с перрона ж/д вокзала. Впрочем, здесь зато сохранился уникальный памятник Ленину, запечатлевший его в зимней одежде, в том числе, ушанке и валенках (скульптор – Христофор Геворкян).

Что касается Новосибирска, то в сибирской столице сильны позиции КПРФ – пост градоначальника занимает коммунист Анатолий Локоть. В 2019 году здесь был установлен памятник Иосифу Сталину.

По данным, газеты «Московский комсомолец», на 2003 год в России насчитывалось около 1,8 тысяч памятников Ленину и около 20 тысяч бюстов. Сайт leninstatues.ru сообщает о примерно 9 тысячах памятников.