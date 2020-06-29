Алтайский край вошёл в число регионов с наиболее развитой ипотекой

Новости 26.08.2020 13:55 591

За первую половину 2020 года жители Алтайского края взяли 10,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 17,4 млрд рублей. По деньгам это на 20% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Такие данные опубликованы отделением ЦБ РФ по Алтайскому краю.

Максимальное количество ипотек было выдано в июне – 2,3 тысячи займов на сумму 3,8 млрд рублей. Средневзвешенная ставка в этом месяце также оказалась минимальной – 7,5%. В начале года она была почти на 2% выше (9,05%). Сельская ипотека и вовсе позволяет получить займ под 2,7-3%. Отмечается также более высокое, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу качество кредитного портфеля – доля просроченной задолженности на Алтае составила всего 0,7%.

Алтайский край в ипотечном рейтинге

По уровню развития ипотечного кредитования Алтайский край занял 28 место в рейтинге, составленном «РИА Новости». Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 1,66 млн рублей, а количество выданных ипотек выросло на 12% по сравнению с первым полугодием 2019 года. На тысячу человек приходится 19,4 ипотечного кредита.

Среди регионов СФО Алтайский край оказался на четвёртом месте. Первое заняла Новосибирская область, следом идут Красноярский край и Омская область. За Алтайским краем следуют: Республика Хакасия, Кузбасс, Иркутская и Томская области, а также республики Тыва и Алтай. Последний не только замкнул сибирский список, но и вошёл в десятку аутсайдеров общероссийского рейтинга, заняв 78 место (восьмое с конца).

В целом по РФ, в первом полугодии текущего года количество выданных ипотечных кредитов превысило 600 тысяч – это на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Рост зафиксирован в 75% субъектов РФ. Сибирские регионы росли все. В денежном выражении совокупный объем российского рынка ипотеки в январе-июне составил 1,44 трлн рублей, против 1,27 трлн в начале 2019 года.