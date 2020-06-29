Алтайский край вошёл в число регионов с наиболее развитой ипотекой

За первую половину 2020 года жители Алтайского края взяли 10,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 17,4 млрд рублей. По деньгам это на 20% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Такие данные опубликованы отделением ЦБ РФ по Алтайскому краю.
Максимальное количество ипотек было выдано в июне – 2,3 тысячи займов на сумму 3,8 млрд рублей. Средневзвешенная ставка в этом месяце также оказалась минимальной – 7,5%. В начале года она была почти на 2% выше (9,05%). Сельская ипотека и вовсе позволяет получить займ под 2,7-3%. Отмечается также более высокое, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу качество кредитного портфеля – доля просроченной задолженности на Алтае составила всего 0,7%.
По уровню развития ипотечного кредитования Алтайский край занял 28 место в рейтинге, составленном «РИА Новости». Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 1,66 млн рублей, а количество выданных ипотек выросло на 12% по сравнению с первым полугодием 2019 года. На тысячу человек приходится 19,4 ипотечного кредита.
Среди регионов СФО Алтайский край оказался на четвёртом месте. Первое заняла Новосибирская область, следом идут Красноярский край и Омская область. За Алтайским краем следуют: Республика Хакасия, Кузбасс, Иркутская и Томская области, а также республики Тыва и Алтай. Последний не только замкнул сибирский список, но и вошёл в десятку аутсайдеров общероссийского рейтинга, заняв 78 место (восьмое с конца).
В Алтайском крае выдано около тысячи льготных ипотек под 6-6,5% годовых