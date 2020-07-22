Депутат АКЗС Александр Балушкин стал гендиректором «Алтайвитаминов»

Новости 26.08.2020 12:39 948

Депутат парламента Алтайского края от «Единой России», бывший гендиректор АО «Барнаульский молочный комбинат» Александр Балушкин стал новым руководителем бийского предприятия «Алтайвитамины». Об этом «Политсибру» сообщил источник.

Уточнить эту информацию у самого Балушкина не удалось - его телефон был недоступен. Однако факт его назначения подтверждается в «Спарк-Интерфакс», где он уже указан как топ-менеджер компании. Ранее этот пост занимал Юрий Кошелев.

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О том, что Александр Балушкин возглавит фармацевтическое предприятие источник «Политсибру» сообщал еще месяц назад. Но тогда на наш вопрос депутат ответил, что он впервые об этом слышит и комментировать не будет.

52-летний Александр Балушкин – депутат шестого и седьмого (действующего) созывов АКЗС, ранее – депутат Барнаульской городской Думы четвертого созыва. В разные годы был директором торгового дома «Танит», заместителем руководителя торговой сети ООО «Раздолье». С 2009 по 2020 годы - гендиректором АО «Барнаульский молочный комбинат» (откуда ушел после смены собственника). А с февраля 2020 года - заместитель директора ООО «Завод пищевого машиностроения».

«Алтавитамины» производят лекарственные средства и товаров парафармацевтики на основе природного сырья. Судя по данным системы «Спарк-Интерфакс», среднесписочная численность работников - 886 человек. Чистая прибыль по итогам 2019 года - 123 млн рублей. Стоимость компании оценивается в 1,8 млрд рублей. Уставный капитал - 46 тысяч рублей.

В июле 2020 года стало известно, что федеральное министерство науки и высшего образования требует акционерного общества 49,7 млн рублей за не полное исполнение обязательств по заказу на создание аэрозоля.

Кстати, АО «Алтайвитамины» является истцом в деле о признании банкротом ООО «Аптечная сеть Алтайвитамины» (обе компании зарегистрированы по одному адресу: Бийск, улица Заводская, 69, сеть возглавляет Светлана Кошелева). Кроме того, с исками выступили налоговая и Антон Богатов (за долг 419 тысяч рублей). На ООО «Аптечная сеть Алтайвитамины» введена процедура наблюдения.