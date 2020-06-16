Что такое партисипаторное бюджетирование и почему Алтайский край тратит на него 146 млн

Новости 26.08.2020 12:10 550

В 2020 году на поддержку местных инициатив по благоустройству сельских территорий в Алтайском крае выделено 146 млн рублей, передаёт пресс-служба регионального Минсельхоза.

Помимо господдержки местных инициатив, новая программа развития села включает строительство ФАПов, льготную ипотеку и другие направления, но всё это финансируется отдельно. В ведомстве «Политсибру» пояснили, что 146 млн выделяются из федерального и краевого бюджетов на 192 проекта, инициированных селянами из 44 районов Алтайского края.

Среди них: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территорий, создание пешеходных коммуникаций, в том числе: тротуаров, аллей, дорожек, тропинок. Помимо прочего, инициировано обустройство площадок для сбора мусора, сохранение и рекультивация природных ландшафтов, а также реставрация памятников истории и культуры.

Партисипаторное бюджетирование появилось в конце 1980 годов в Бразилии. Практика была подхвачена странами Латинской Америки, затем – Турцией и другими государствами. В России практика поддержки местных инициатив была впервые опробована в Ставропольском крае в 2007 году. В Алтайском крае практика поддержки местных инициатив (ППМИ) действует с 2016 года. В аграрных регионах проблемы с инфраструктурой нередки, поскольку централизованные госпрограммы, как правило, нацелены на более крупные инфраструктурные объекты. Партисипаторное бюджетирование позволяет выровнять этот дисбаланс.