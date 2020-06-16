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Что такое партисипаторное бюджетирование и почему Алтайский край тратит на него 146 млн

Новости
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В 2020 году на поддержку местных инициатив по благоустройству сельских территорий в Алтайском крае выделено 146 млн рублей, передаёт пресс-служба регионального Минсельхоза.

Помимо господдержки местных инициатив, новая программа развития села включает строительство ФАПов, льготную ипотеку и другие направления, но всё это финансируется отдельно. В ведомстве «Политсибру» пояснили, что 146 млн выделяются из федерального и краевого бюджетов на 192 проекта, инициированных селянами из 44 районов Алтайского края.

Среди них: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территорий, создание пешеходных коммуникаций, в том числе: тротуаров, аллей, дорожек, тропинок. Помимо прочего, инициировано обустройство площадок для сбора мусора, сохранение и рекультивация природных ландшафтов, а также реставрация памятников истории и культуры.

Партисипаторное бюджетирование появилось в конце 1980 годов в Бразилии. Практика была подхвачена странами Латинской Америки, затем – Турцией и другими государствами. В России практика поддержки местных инициатив была впервые опробована в Ставропольском крае в 2007 году. В Алтайском крае практика поддержки местных инициатив (ППМИ) действует с 2016 года. В аграрных регионах проблемы с инфраструктурой нередки, поскольку централизованные госпрограммы, как правило, нацелены на более крупные инфраструктурные объекты. Партисипаторное бюджетирование позволяет выровнять этот дисбаланс.
Жители алтайских сёл могут распорядиться бюджетными деньгами самостоятельно

Жители алтайских сёл могут распорядиться бюджетными деньгами самостоятельно

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Практика бюджетного инициирования на Алтае развивается по-настоящему ударными темпами

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Константин Емешин

Самое главное не указано, что ИНИЦИАТИВНОЕ бюджетирование предполагает активность граждан, которые не просто выбирают проект, но и софинансируют этот проект. В Алтайском крае появился этот подход благодаря инициативам Всемирного банка. И курировал это направление Дитятев. Был семинар в 2017 году на Ае. Сейчас эти технологии освоил Боронин.

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