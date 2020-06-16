Что такое партисипаторное бюджетирование и почему Алтайский край тратит на него 146 млн

В 2020 году на поддержку местных инициатив по благоустройству сельских территорий в Алтайском крае выделено 146 млн рублей, передаёт пресс-служба регионального Минсельхоза.
Помимо господдержки местных инициатив, новая программа развития села включает строительство ФАПов, льготную ипотеку и другие направления, но всё это финансируется отдельно. В ведомстве «Политсибру» пояснили, что 146 млн выделяются из федерального и краевого бюджетов на 192 проекта, инициированных селянами из 44 районов Алтайского края.
Среди них: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территорий, создание пешеходных коммуникаций, в том числе: тротуаров, аллей, дорожек, тропинок. Помимо прочего, инициировано обустройство площадок для сбора мусора, сохранение и рекультивация природных ландшафтов, а также реставрация памятников истории и культуры.
Практика бюджетного инициирования на Алтае развивается по-настоящему ударными темпами
Самое главное не указано, что ИНИЦИАТИВНОЕ бюджетирование предполагает активность граждан, которые не просто выбирают проект, но и софинансируют этот проект. В Алтайском крае появился этот подход благодаря инициативам Всемирного банка. И курировал это направление Дитятев. Был семинар в 2017 году на Ае. Сейчас эти технологии освоил Боронин.