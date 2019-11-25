Морально устарел. На месте ЦУМа хотят построить деловой центр с отелем

Новости 26.08.2020 11:40 635

Новый проект готов предложить бизнесмен Евгений Ракшин, который заявил, что дополнительных участков для строительства не потребуется и обещает улучшить ситуацию с благоустройством территории, сообщает ТОЛК.

Что могут построить вместо ЦУМа?

По данным сайта библиотеки им. Шишкова, здание ЦУМА было построено в 1964 году по типовому проекту. А в 2020 на его месте спроектирован современный многофункциональный комплекс с гостиничными номерами класса «четыре звезды», конференц-залами, торговыми площадями на первых этажах, с возможностью размещения в здании ресторанов (в том числе на открытых террасах с хорошим видом на центр города), фитнес-центра и других предприятий с исчерпывающим набором сервисов и услуг.

В подземном этаже планируется разместить просторный паркинг для гостей и резидентов комплекса. Это, по мнению бизнесмена, должно решить острую проблему нехватки парковок в центре города.

Почему Барнаулу нужен новый центр?

Эксперты считают, что проблема нехватки коммерческих площадей, отвечающих на запрос о размещении, расположении офисов, магазинов, ресторанов и другого бизнеса давно назрела. До 80% коммерческих площадей в деловом и историческом центре Барнаула морально устарели, считают они. В частности много лет в Барнауле говорят об отсутствии высококлассного отеля. Деловые форумы, важные переговоры с партнерами, проведение международных форумов с приглашением высоких гостей нередко наталкиваются на отсутствие достаточного количества мест для комфортного размещения.

Председатель региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» Татьяна Малышева обращает внимание на то, что в Барнауле в «обычном» режиме работы достаточно гостиничных мест на любой вкус и кошелек, но, если проходят крупные мероприятия, возникают проблемы.

«Например, в 2021 году мы ожидаем Кубок мира по гребле, и тогда мы точно столкнемся с жестким дефицитом мест размещения. Так уже было, когда проходил, например, День поля. И так будет, если регион будет проявлять деловую и социальную активность», - говорит она.

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Однако при этом крупные гостиничные сети, которые пытаются войти в Барнаул, каждый раз сталкиваются с проблемой выделения земельного участка. В одном случае, власти и бизнес не могли договориться о расположении земли, в другом – когда инвесторы хотели построить отель сети Radisson – участок выбрали крайне неудачно, в сквере на пл. Сахарова, что вызвало широкий общественный резонанс.

Бизнесмены говорят, что в случае строительства центра на месте ЦУМа не пострадает ни одно дерево и дополнительной земли не потребует.

Еще один эксперт говорит о сложностях открытия кафе. Теоретически это можно сделать в любой точке города. Однако на деле возникают сложности.

Ольга Искуснова недавно запустила новое заведение Tofubar. Говорит, что чаще всего предлагаются помещения на первом этаже жилого дома:

«Это значит, что придется строить необходимые инженерные системы, согласовывать работы с жильцами, и не факт, что все пройдет успешно. Лучше размещать бизнес в здании, которое изначально рассчитано на него».

При этом эксперты напоминают, что главным успехом развития такого бизнеса является место. Заведения, расположенные в местах высокого трафика и спроса имеют гораздо больше шансов стать успешным, считают они.

Есть проблема и с офисными центрами в Барнауле. Риэлтор Константин Никитиеев считает, что деловые центры с полной «начинкой» для работы можно пересчитать по пальцам одной руки. Коммерческие площади высокого класса предлагают, пожалуй, только «Проспект», «Форум» и «Гулливер». Остальные локации либо не выходят на рынок, потому что заняты компаниями собственников, либо морально и физически устарели.

«Предложений для тех, кто хочет снять офис в деловой части города, кажется очень много. Но когда начинаешь изучать вопрос, оказывается, что до 80% – это старые здания с неудобной планировкой, неоформленной зоной ресепшен, без внятного места для вывески, - объясняет риэлтор. – А это все то, что создает образ компании, «продает» ее».

Председатель правления Союза предпринимателей Юрий Фриц говорит, что барнаульский бизнес-инкубатор постоянно заполнен. Только коронавирус на время остановил работу конференц-залов, но уже сейчас они загружаются.

«Городу не помешал бы деловой мультицентр, объединяющий в себе множество функций», - резюмирует он.