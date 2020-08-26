В Алтайском крае сохраняется количество тяжелобольных пациентов

Новости 26.08.2020 11:10 889

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 70 новых случаев коронавируса.

На 26 августа в Алтайском крае зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Прирост дали следующие территории: Барнаул – 29, Панкрушихинский район - 8, Михайловский район – 7, Рубцовск, Славгород – по 5 заболевших, Бийск, Новоалтайск, Троицкий район – по 3 заболевших, Немецкий национальный район – 2 заболевших, Яровое, Завьяловский, Локтевский, Романовский, Тальменский районы – по 1 заболевшему.

За весь период в регионе зарегистрировано 11 387 случаев корнавируса. Количество выписанных по выздоровлению составило 10 018 человек. Таким образом, лечение проходят – 1 052 человека, из них в госпиталях находятся 718 пациентов, амбулаторное лечение получают 334 пациента.

В 4779 случаях инфекция протекает бессимптомно, в 3530 случаях в форме ОРВИ, в 3078 как внебольничная пневмония. В госпиталях региона находится 109 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент.

За минувшие сутки зарегистрировано 4 смертельных случая, 2 из них от COVID-19, в двух случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончались 317 человек, из них 119 непосредственно от коронавирусной инфекции. Иные причины привели к смерти 195 человек. На экспертизе остается 5 случаев.

На 26 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2265 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 48841 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 372708 человек, за сутки - 3383.