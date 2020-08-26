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Пустовавшее почти год кресло главы Заринского района занял Валерий Тимирязев

Новости
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Депутаты Заринского районного Совета народных депутатов выбрали главой Заринского района Валерия Тимирязева. Решение было принято на сессии во вторник, 25 августа, сообщает пресс-служба краевого правительства.

До своего избрания он являлся исполняющим обязанности главы района. Этот пост стал вакантным в ноябре 2019 года, после того как бывший глава района Виктор Азгалдян избрался главой Заринска.

Конкурс на главу района пришлось объявлять два раза. В первый раз комиссия не допустила до участия ни одного кандидата. Во второй раз документы подали Валерий Тимирязев, Владимир Шефер,  Андрей Светлаков, Олеся Марьясова и Павел Конюшенко. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: zarinray.ru

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