Алтайский бюджет оказался в профиците на фоне коронакризиса

Новости 26.08.2020 10:10 606

По итогам первой половины 2020 года бюджеты 47 российских регионов остались в дефиците. Однако Алтайский край в их число не вошёл. О причинах этого пишет аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ситуация в РФ

В конце первого квартала 2020 года регионы РФ показывали суммарный профицит в размере 341 млрд рублей, но уже к концу второго фиксировался дефицит в 213 млрд (ухудшение на 555 млрд). При этом, к июлю 2019 года совокупный профицит регионов был на 909 млрд рублей больше нынешнего показателя.

Резкий рост дефицита эксперты объясняют падением доходов (в первую очередь – налоговых поступлений) и экстренным повышением социальных и медицинских расходов в период пандемии. Налогов с прибыли собрано на 250 млрд рублей меньше, сборы с малого бизнеса сократились на 35,6 млрд, а налоги на имущество уменьшились на 42,5 млрд рублей.Федеральная поддержка регионов составила 1,4 трлн рублей. Дополнительно деньги выделялись территориальным фондам обязательного медицинского страхования на борьбу с коронавирусом и оплату труда врачей.

Ситуация на Алтае

Алтайский край замкнул десятку регионов, получивших наибольший объём средств от федерального центра. Объём полученных краем дотаций составил 31,3 млрд рублей. Алтай также стал единственным регионом Сибирского федерального округа в десятке главных получателей господдержки.

Если же исследовать размер федеральных дотаций относительно собственных расходов регионов, то в Сибири отличились две республики: Тыва и Алтай. В первой доля дотаций составила 82%, а на Алтае – 72%. Обе республики также завершили полугодие с профицитом.