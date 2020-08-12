Алтайским малоимущим семьям сохранят потерянные за питание школьников выплаты

Новости 26.08.2020 9:39 369

Малоимущие семьи Алтайского края будут получать ежегодно выплату в тысячу рублей взамен утерянной компенсации за школьное питание. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С 1 сентября в алтайских школах питание для учащихся 1-4 классов будет бесплатным. Соответственно и родители детей из малоимущих семей перестанут получать хоть и небольшую и вызывавшую споры, но все-таки компенсацию в размере 4,85 рубля в день.

Губернатор Виктор Томенко дал поручение сохранить выплаты таким семьям и упростить процедуру их предоставления.

«Предложено не ежедневно компенсировать небольшие суммы, а установить годовой денежный эквивалент - 1000 рублей на учебный год. Средства будут направлены на подготовку к школе детей из малоимущих семей», - уточнили в пресс-службе.

Малоимущие семьи с детьми с 5 по 11 класс также сохранят право на указанную выплату (школьные расходы).