За чей счет банкет? Школы Барнаула столкнулись с проблемой покупки санитайзеров и масок

Новости 25.08.2020 18:30 432

Школы Алтайского края начнут новый учебный год вовремя, но с рядом ограничений санитарного характера. И пока для региона это проблема: руководители учебных заведений не знают, на какие деньги покупать маски и санитайзеры. Этот вопрос обсудили во вторник, 25 августа, на заседании комитета АКЗС по социальной политике.

Проблему обозначил депутат парламента, директор барнаульского зоопарка (а в прошлом педагог и директор школы) Сергей Писарев.

«Я общался с директорами. И их очень беспокоит дозаторы для антисептиков, антисептики и маски. На какие средства их покупать? А также будут ли работники столовых получать доплаты за уборку посуду после школьников, которым теперь запрещено это делать самостоятельно», - сказал он.

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Эти вопросы он адресовал заместителю министра образования Ларисе Терновой.

Чиновница ответила, что обязанность обеспечивать школы средства санзащиты лежит на муниципалитетах. Но в Минобре о проблеме знают. Доложили о ней и губернатору Виктору Томенко.

«Мы пытаемся решить вопрос совместно. Но сегодня ни муниципальные, ни краевые бюджеты не могут обеспечить школы на 100%», - добавила Терновая.