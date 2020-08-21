За чей счет банкет? Школы Барнаула столкнулись с проблемой покупки санитайзеров и масок

Школы Алтайского края начнут новый учебный год вовремя, но с рядом ограничений санитарного характера. И пока для региона это проблема: руководители учебных заведений не знают, на какие деньги покупать маски и санитайзеры. Этот вопрос обсудили во вторник, 25 августа, на заседании комитета АКЗС по социальной политике.
Проблему обозначил депутат парламента, директор барнаульского зоопарка (а в прошлом педагог и директор школы) Сергей Писарев.
«Я общался с директорами. И их очень беспокоит дозаторы для антисептиков, антисептики и маски. На какие средства их покупать? А также будут ли работники столовых получать доплаты за уборку посуду после школьников, которым теперь запрещено это делать самостоятельно», - сказал он.
Эти вопросы он адресовал заместителю министра образования Ларисе Терновой.
Чиновница ответила, что обязанность обеспечивать школы средства санзащиты лежит на муниципалитетах. Но в Минобре о проблеме знают. Доложили о ней и губернатору Виктору Томенко.
«Мы пытаемся решить вопрос совместно. Но сегодня ни муниципальные, ни краевые бюджеты не могут обеспечить школы на 100%», - добавила Терновая.