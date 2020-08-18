Во сколько обойдётся автоматизация медицинского страхования в Алтайском крае?

Новости 25.08.2020 17:45 548

24 августа был разыгран тендер, стоимостью 4,9 млн рублей, на поставку услуг по автоматизации деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края. В техзадании отмечается, что нестандартных решений не требуется – нужна надёжная масштабируемая система. Она должна быть создана до 21 декабря 2020 года.

Победителем стало ООО «Комтек» из Башкортостана. При этом, тендер фирма забрала не по первоначальной цене, а несколько снизила её (на сумму около 25 тысяч рублей). Всего на торги подавалось три заявки.

Отметим, что в последнее время тренд цифровизации в Алтайском крае интенсифицировался. Недавно «Политсибру» писал о том, что Минцифры Алтайского края закупает серверы и серверные кластеры для единой программно-аппаратной площадки, на которой разместятся сервисы госуправления и информационные системы алтайских властей.

Как продвигается цифровизация Алтайского края

25 августа состоялась пресс-конференция руководителя ведомства Евгения Зрюмова. На ней он отметил, что Алтайский край, в целом, имеет хороший задел для цифровой трансформации.

«Жители Алтайского края готовы к изменениям и уже используют те цифровые инструменты, которые у нас имеются», – указал министр.

По его словам, край занимает 8 место по количеству заказываемых в электронной форме федеральных услуг, 16 место – по количеству услуг региональных и муниципальных, 10 место – по доле межведомственного электронного взаимодействия. 7 место – по взаимодействию с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах.

При этом Евгений Зрюмов привёл данные Роскомнадзора, согласно которым 650 населённых пунктов Алтайского края не подключены к интернету или подключены лишь частично. Доступом к интернету обеспечено 70,3% домохозяйств. За прошлый год подключено 592 социально значимых объекта – это около 150 населённых пунктов. В 2020 году планируется подключить ещё 728 объектов.

«Далее мы намерены подключить 2537 социально значимых объектов практически в 1000 населённых пунктов будет проведён интернет. Таким образом, будет создан цифровой каркас Алтайского края», – заявил министр.

На заседании регионального правительства 19 августа Зрюмов сообщал, что на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в текущем году будет направлено свыше 528 миллионов рублей, в том числе более 523 миллионов рублей - из федерального бюджета.