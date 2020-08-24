Доля выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае растёт

Алтайский край вошел в ТОП-25 регионов России с самой высокой долей выздоровевших от COVID-19, передаёт информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
За неделю с 19 по 25 августа общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае приблизилось к отметке в 10 тысяч человек. На 25 августа в регионе выздоровело 88% ранее заразившихся пациентов. В абсолютных цифрах количество выздоровевших выросло на 771 человека. Алтайский край покинул пятую строку в рейтинге регионов Сибирского федерального округа и поднялся на третье место, разделив его с Новосибирской областью (88%). Также Алтай вошел в ТОП-25 регионов России с самой большой долей выздоровевших от коронавируса.
Доля выздоровевших выше, чем в Алтайском крае только в двух регионах Сибири: Республиках Хакасии (92%) и Тыве (90%). Наименьший процент выздоровевших фиксируется в Кемеровской (70%), Иркутской (75%) и Омской (78%) областях.
Вспышечного роста, заносов инфекции не зафиксировано, поэтому сегодня принято решение о возобновлении плановой медпомощи