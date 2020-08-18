Правительство снизило ставки на образовательные кредиты до 3%

Новости 25.08.2020 16:45 226

Студенты-«платники» смогут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых. Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба правительства.

Указывается, что ранее проценты по займу превышали 8%. По новым правилам, с трёх до девяти месяцев увеличится льготный период (по окончании обучения), когда платежи по основному долгу можно будет не совершать. Это даёт выпускнику возможность спокойно подыскать работу. Также увеличится и срок кредита – с 10 до 15 лет. Льготную ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого необходимо будет обратиться в банк с соответствующим заявлением.

«До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка», – отметил Михаил Мишустин.

Точный объём выдаваемых в Алтайском крае образовательных кредитов уточнить не удалось – ЦБ ведёт лишь общую статистику, а в пресс-службе Сбербанка сообщили, что отдельных данных также не имеется – их необходимо вычленять из массива основной статистики.