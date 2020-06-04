Что мешает стать депутатом? Почему на Алтае сняли двух кандидатов с предвыборной гонки

Новости 26.08.2020 8:30 865

Славгородский городской суд отменил регистрацию двух кандидатов, выдвинутых в городской совет. Основанием послужил технический момент – не было указано наименование статьи, по которой у них были судимости.

Сошли с маршрута

Оба кандидата баллотировались от регионального отделения ЛДПР.

Пенсионер Иван Фишер был зарегистрирован в качестве кандидата в горсовет 26 июля 2020 года. В сведениях, которые он предоставил в Славгородскую территориальную комиссию, указано, что у Фишера имеется погашенная судимость. Он был осужден по статье 17 и части 2 статьи 144 УК РСФСР и получил два года лишения свободы, затем замененные на год условно.

Фишер не указал, что статья называется – «кража», что, судом было квалифицированно как нарушение требований действующего законодательства, в частности сокрытие кандидатом сведений (копия решения суда имеется в распоряжении «Политсибру»).

Второй кандидат - Людмила Башкирцева – также пенсионерка. Причины, по которым была снята ее кандидатура с предвыборной гонки - те же. Статья, наименование которой не указала кандидат – другая. Вернее их три: растрата, отчуждение или присвоение имущества, подлежащего конфискации; незаконное приобретение, хранение, перевозка или переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение перевозка растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества. Третья касается незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. В 2011 году эта судимость была снята.

Тем не менее, как подтвердили в Алтайском крайизбиркоме, суд вынес решение об обмене регистрации этих кандидатов.

«Незначительные» нарушения

В крайизбиркоме так прокомментировали славгородский инцидент: если у кандидата есть судимость, то в заявлении (о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу) он обязан указать сведения о ней. В том числе номер и наименование статьи. Если судимость погашена или снята, то еще и дату, когда это произошло.

Однако, по словам координатора алтайской ЛДПР Максима Крайна, кандидатов от партии (из 17-ти выдвинутых регистрацию получили 15) пытаются снять по суду за «незначительные нарушения».

«Такие же нарушения были и у кандидатов от «Единой России». Вот только их с выборов не снимают. Мы будем обжаловать решение в краевом суде, а если потребуется, то и в кассационном», - сказал Крайн «Политсибру».

Ивана Фишера на территории хорошо знают и у него высокие шансы на победу, уверен Крайн. Он добавил, что один из кандидатов ЛДПР обратился с иском в суд об отмене регистрации кандидата от ЕР за такое же нарушение. Но заседание уже дважды переносилось и теперь назначено на 26 августа.

Также глава алтайского отделения партии заявляет, что местное славгородское телевидение отказывается брать на бесплатное размещение предвыборный ролик без объяснения причин. Причем тот же самый ролик совершенно спокойно разместили краевые ГТРК и «Катунь24».

Еще кандидаты

Тот самый кандидат, который не выбыл с предвыборной гонки - единоросс Вячеслав Фрейнд. Его судимость (ч.1 ст. 149 УК «Умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан») погашена в августе 1997 года. Примечательно, что в 2015 году на сайте крайизбиркома у Фрейнда этих данных вообще не указано. Это не помешало ему не только участвовать в выборах, но и победить на своем округе. Вячеслав Фрейнд является действующим депутатом Славгородского горсовета.

Сам факт судимости, учитывая тяжесть и давность погашения, не играет никакой роли при выдвижении кандидата. По закону до мая 2020 года в выборах любого уровня не могли участвовать кандидаты, осужденные только по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ. С мая, как уточняет «Интерфакс», кандидатами не могут являться люди, имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за ряд преступлений средней тяжести, причем до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Кстати, есть еще один кандидат с судимостью от КПРФ – машинист НИТЭК Андрей Немчинов. Он был осужден по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Славгород недавно «прославился» историей с судимостью замглавы города. После ареста главы города Сергея Горбунова в конце мая (его обвинили в получении взятки в особо крупном размере), обязанности и.о. мэра были возложены на заместителя Дмитрия Петракова. Вскоре выяснилось, что новый градоначальник имеет непогашенную судимость, что вызвало бурную реакцию жителей и обсуждение в социальных сетях. Через пару месяцев на сессии депутатов горсовета исполняющим обязанности главы Славгорода была назначена его заместитель Людмила Подгора.

Так что приход во власть в Славгороде людей с судимостью – не новость. Только депутат – должность выборная. А значит остается вопрос – проголосуют ли?