Алтайский депутат пытается вернуть права после отказа от медосвидетельствования

Новости 25.08.2020 16:12 324

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, единоросс Иван Диркс опротестовывает решение суда, по которому у него забрали права, пишет «Банкфакс». По данным издания, документа он лишился после остановки инспекторами ГИБДД и отказ пройти медосвидетельствование на алкогольное опьянение.

«Это заказ». Алтайский депутат рассказал, как у него отобрали квартиру в Москве за 65 млн рублей Мнения 20.08.2020 15:28

Как пишут коллеги, инцидент произошел в марте. Якобы он приехал в правительство региона на торжественную церемония вручения государственных и краевых наград. Он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Выйдя из здания, увидел, что его личный автомобиль грузят на эвакуатор. На месте были сотрудники полиции, которые попросили его переставить авто и заподозрили депутата в алкогольном опьянении. Однако от предложения пройти медосвидетельствование он отказался.

В отношении народного избрания составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

7 июля судебный участок Бурлинского района (по месту жительства депутата) наложил на него штраф в 30 тысяч рублей и лишил права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Иван Диркс пытается его опротестовать в Бурлинском районном суде.