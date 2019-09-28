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В Алтайском крае эвакуировали сотрудников ТЭЦ из-за сообщений о минировании

Новости
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Сегодня, 25 августа  на почту приемных ТЭЦ  в Барнауле и Бийске поступили сообщения о минировании энергообъектов в Бийске и Барнауле. Всех работников срочно эвакурировали. Однако признаков присутствия взрывных устройств пока не обнаружили. 

"25 августа на почту приёмных ТЭЦ СГК в нескольких городах поступили анонимные сообщения о минировании объектов. Незамедлительно проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах частично завершена проверка с привлечением специальных ведомств, кинологов и саперов - признаков закладки взрывных устройств не обнаружено", - сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-центр компании.

Станции, на которые поступили сообщения (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, БТСК в Барнауле и "Бийскэнерго") работают в штатном режиме. Сообщения поступили с электронных адресов, зарегистрированных зарубежом.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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