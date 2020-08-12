Два человека на место. «Единая Россия» выдвинула половину кандидатов на выборах в Алтайском крае

Новости 25.08.2020 13:41 726

Почти половина кандидатов на местных выборах в Алтайском крае выдвинула партия «Единая Россия». А вот КПРФ – менее 5%. Об этом на пресс-конференции рассказала глава краевого Избиркома Ирина Акимова.

Итак, 13 сентября будет разыграно 399 муниципальных мандатов (371 депутат и 28 глав сел). На них было выдвинуто 862 кандидата (770 желающих стать депутатами и 92 – главами). Но регистрацию получили только 840 человек.

Из них представителей партий и самовыдвиженцев:

«Единая Россия» – 47% (394 кандидата)

«Справедливая Россия» – 18,6% (156 кандидатов)

ЛДПР – 15,6% (131 кандидат)

КПРФ – 4,6% (39 кандидатов)

«Яблоко» – 0,5 (4 кандидата)

Самовыдвиженцы – 13,8%, (116 кандидатов)

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Еще три депутатских места разыгрывается в АКЗС. «Единая Россия» и КПРФ представляют по три зарегистрированных кандидата, ЛДПР и «Справедливая Россия» – по два. «Яблоко», «Демократическая партии России», «Партия прогресса» и «Партия за справедливость!» - по одному. И еще один кандидат идет как самовыдвиженец.

По словам Ирины Акимовой, отказ в регистрации получили в основном самовыдвиженцы из-за того, что вовремя не представили необходимые документы, в том числе и подписные листы.

Также глава Избиркома сообщила, что на выборах 13 сентября не будет придомового голосования, как было во время конституционного плебисцита.

«В этом нет особой необходимости с учетом территориальной и электоральной особенности выборов», - сказала Акимова.

Но при этом, как ранее писал «Политсибру» будет продолжительное досрочное голосование на всех видах выборов со 2 по 12 сентября включительно. А также досрочное надомное голосование 11-12 сентября для тех, у кого проблемы со здоровьем, инвалидность, сидит на самоизоляции или имеет «другие уважительные причины».