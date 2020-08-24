О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Семь смертей за сутки. В Алтайском крае снижается заболеваемость ковидом, но сохраняется летальность

Новости
769
0

66 новых инфицированных коронавирусом выявлено в Алтайском крае за последние сутки. Выздоровело 177 пациентов, умерло - семь (непосредственно от COVID-19 - два человека). Такие данные приводит оперативный штаб. 

По данным на 25 августа в регионе зарегистрировано:

  • 40 случаев в Барнауле,
  • по четыре случая в Заринске и Рубцовске,
  • по три - в Новоалтайске, Яровом и Поспелихинском районе,
  • два заболевших в Угловском районе,
  • и по одному в Бийске, Славгороде, Бийском, Косихинском, Кулундинском, Смоленском, Троицком районах.
Все медучреждения Алтайского края возобновили работу

Все медучреждения Алтайского края возобновили работу

Новости

За все время пандемии в крае было зарегистрировано 11 317 инфицированных, выписаны по выздоровлению – 9 899. Пока продолжают лечение 1 105 человека. Скончалось 313 человек, в том числе  115 человек непосредственно от коронавируса, по иным причинам смерти – 193 человек. Еще пять случаев на экспертизе.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 369325 человек.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Pixabay

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
﻿ ﻿
Комментарии (0)

1000