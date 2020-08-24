Семь смертей за сутки. В Алтайском крае снижается заболеваемость ковидом, но сохраняется летальность

66 новых инфицированных коронавирусом выявлено в Алтайском крае за последние сутки. Выздоровело 177 пациентов, умерло - семь (непосредственно от COVID-19 - два человека). Такие данные приводит оперативный штаб.
По данным на 25 августа в регионе зарегистрировано:
За все время пандемии в крае было зарегистрировано 11 317 инфицированных, выписаны по выздоровлению – 9 899. Пока продолжают лечение 1 105 человека. Скончалось 313 человек, в том числе 115 человек непосредственно от коронавируса, по иным причинам смерти – 193 человек. Еще пять случаев на экспертизе.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 369325 человек.