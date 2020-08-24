Семь смертей за сутки. В Алтайском крае снижается заболеваемость ковидом, но сохраняется летальность

Новости 25.08.2020 13:09 769

66 новых инфицированных коронавирусом выявлено в Алтайском крае за последние сутки. Выздоровело 177 пациентов, умерло - семь (непосредственно от COVID-19 - два человека). Такие данные приводит оперативный штаб.

По данным на 25 августа в регионе зарегистрировано:

40 случаев в Барнауле,

по четыре случая в Заринске и Рубцовске,

по три - в Новоалтайске, Яровом и Поспелихинском районе,

два заболевших в Угловском районе,

и по одному в Бийске, Славгороде, Бийском, Косихинском, Кулундинском, Смоленском, Троицком районах.

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За все время пандемии в крае было зарегистрировано 11 317 инфицированных, выписаны по выздоровлению – 9 899. Пока продолжают лечение 1 105 человека. Скончалось 313 человек, в том числе 115 человек непосредственно от коронавируса, по иным причинам смерти – 193 человек. Еще пять случаев на экспертизе.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 369325 человек.