Поликлинику за 240 млн рублей будут строить в алтайском селе

Новости 25.08.2020 15:55 580

Тендер на строительство поликлиники на 150 посещений в смену в селе Советском Советского района Алтайского края, стоимостью более 241,6 млн рублей, размещён 25 августа на сайте госзакупок. Аукцион состоится 8 сентября.

Строительство предполагается вести в три этапа. На 2020 год выделяется 28,3 млн рублей, на 2021 – 145,8 млн, на 2022 год – 67,5 млн рублей. Работы должны быть завершены не позднее не позднее 30 сентября 2022 года. Помимо самого здания поликлиники подрядчик должен будет благоустроить территорию – провести озеленение, установить металлическое ограждение, отмостку, тротуары и.т.д.

Как пояснили "Политсибру" здание поликлиники вошло в федеральную программу по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Однако пока строительство планируется начать за счет КАИП.

"Ранее жители Советского района поддержали необходимость строительства нового здания поликлиники, так как старое не соответствует современным требованиям и нормам", - пояснили в ведомстве.