Как прошла внеочередная сессия алтайского парламента

Новости 25.08.2020 12:15 713

Прошедшая 25 августа 11-я внеочередная сессия Госсобрания (Эл Курултая) Республики Алтай завершилась за рекордные 45 минут. Рассмотрение и принятие законов заняло 25 минут, остальные 20 оказались посвящены недовольным высказываниям депутатов-оппозиционеров. Об этом пишет Telegram-канал «Лысый бурундук».

По данным канала, депутат от КПРФ Мария Демина заявила, что нужно рассмотреть обращение коллектива газеты «Алтайдын Чолмоны» в адрес Госсобрания. «Политсибру» упоминал об этом скандале – сотрудники газеты выразили своё недовольство её редактором. На претензии отвечал лично глава региона Олег Хорохордин, поскольку его зам по внутренней политике Алексей Тюхтенев (в настоящий момент уже отправлен в отставку) достаточных мер не принял.

Депутат Сергей Мазалов от «Партии дела» поднял вопрос о политическом кризисе в Онгудайском районе, где члены фракции партии «Единая Россия» срывают сессии райсовета. «Политсибру» также освещал этот кризис, проходящий аналогично ситуации в Каменском районе Алтайского края. Кстати, тот же «Лысый бурундук» сообщил, что 25 августа сессия Онгудайского районного совета депутатов традиционно оказалась сорвана по привычной причине: пришли всего восемь депутатов. Отсутствовал, в том числе, спикер райсовета Мирон Бабаев (находится на больничном).

Депутат от КПРФ Еликпай Аманчин выразил удивление отставкой единогласно поддержанного Алексея Тюхтенева, при том, что не прошедший утверждение на сессии Анатолий Донской продолжает работать в республиканском правительстве. Что касается отставки Тюхтенева, то «Политсибру» уже приводил подробный разбор вероятных причин его ухода с поста вице-губернатора.