Жители Алтая теперь могут купить SIM-карту МТС с саморегистрацией на Wildberries

Компания «МТС» запустила продажи SIM‑карт с саморегистрацией в крупнейшем в России интернет-магазине Wildberries.
Теперь пользователи онлайн-площадки получили возможность самостоятельно подключиться к выбранному тарифу и зарегистрировать SIM-карту без личного посещения салона сотовой связи. Активировать SIM‑карту пользователь может также своими силами в любое удобное дня него время. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением «МТС Абонент», которое доступно для скачивания на iOS и Android.
Обратите внимание: по умолчанию при подключении будет активирован тарифный план «Тарифище». Впоследствии, если возникнет необходимость, пользователь сможет поменять его на любой другой в приложении «Мой МТС».