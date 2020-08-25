Жители Алтая теперь могут купить SIM-карту МТС с саморегистрацией на Wildberries

Новости компаний 25.08.2020 12:40 233

Компания «МТС» запустила продажи SIM‑карт с саморегистрацией в крупнейшем в России интернет-магазине Wildberries.

Теперь пользователи онлайн-площадки получили возможность самостоятельно подключиться к выбранному тарифу и зарегистрировать SIM-карту без личного посещения салона сотовой связи. Активировать SIM‑карту пользователь может также своими силами в любое удобное дня него время. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением «МТС Абонент», которое доступно для скачивания на iOS и Android.

Обратите внимание: по умолчанию при подключении будет активирован тарифный план «Тарифище». Впоследствии, если возникнет необходимость, пользователь сможет поменять его на любой другой в приложении «Мой МТС».

Услуга доступна в большинстве городов России. Курьер бесплатно привезет SIM-карту к указанному адресу. Время доставки занимает от одного до пяти дней в зависимости от дальности региона.