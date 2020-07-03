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Нелегальные могильщики осуждены в Барнауле

Новости
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Бывший директор МУП «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» и его отец – специалист по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс» осуждены за незаконное предпринимательство, передаёт пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, в 2018-2020 годах отец и сын осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, используя для этого, в том числе, ресурсы муниципального унитарного предприятия. В результате противоправной деятельности ими был извлечен доход в особо крупном размере, превышающем 9,8 млн рублей.

В ходе предварительного следствия оба признали свою вину. Их имущество – деньги и дорогие автомобили на общую суму более 4,7 млн рублей – арестовано. Подсудимым назначены штрафы – по 200 тысяч рублей каждому.

«Нахоронили» на 10 млн: в суд передано дело о незаконном предоставлении ритуальных услуг в Алтайском крае

«Нахоронили» на 10 млн: в суд передано дело о незаконном предоставлении ритуальных услуг в Алтайском крае

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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