Алтайскому краю «светит» инвестпроект на 30 млрд рублей?

Новости 25.08.2020 10:40 2535

На минувшей неделе (18 августа) губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с гендиректором ГК «Горкунов» Борисом Горкуновым. Об этом сообщает официальный сайт региона. Указывается, что речь шла о делах на комбинате «Индустриальный», который ГК «Горкунов» получила в аренду и теперь модернизирует. Однако, есть вероятность, что на встрече бизнесмена с главой региона обсуждался гораздо более крупный инвестпроект.

Компания намеревалась создать в Новосибирской области животноводческий комплекс из 30 ферм по 3 тысячи голов каждая, общей стоимостью 30 млрд рублей. Губернатор Андрей Травников полностью поддержал проект. Однако нашлись и противники инвестпроекта. В частности, резкой критике его подверг председатель областного парламента Андрей Шимкив. Горкунов в ответ заявил, что может перенести проект в другой регион. «Континент Сибирь» обратился в пресс-центр ГК «Горкунов» и получил ответ, что переговоры с властями Алтайского края никак не связаны с присутствием «Горкунова» в Новосибирской области. Однако изданию удалось поговорить с осведомлённым собеседником, рассказавшим о решении перевести проект в ТОР «Новоалтайск» в Алтайском крае.

По сведениям источника «КС» здесь планируется строительство мясокомбината на тысячу голов убоя в сутки в перспективе, что даст Алтаю до двух тысяч рабочих мест. Рассматриваются также Бурлинский, Бийский и Краснощековский районы. Также есть вариант размещения в Новосибирской области материнских ферм, а доращивание перенести в Алтайский край. Таким образом, как заметил собеседник издания, «в Новосибирске останется навоз, а деньги уйдут в Барнаул».

Telegram-канал «Агрономика» пишет , что в этом году Борис Горкунов переключился с парников на говядину. Для государства она стала приоритетом, а программа поддержки овощей подходит к логическому концу – теплицы построили, импорт сократили. При всех масштабах «Мираторга» стране нужно еще 1,5 млн голов, поэтому ГК «Горкунов» решила инвестировать в производство говядины.

Борис Горкунов окончил Благовещенский Сельскохозяйственный институт, руководил несколькими предприятиями АПК на Сахалине. Скопив к 1991 году первоначальный капитал, выкупил у администрации области несколько заводов с долгами: леспромхозы, целлюлозные комбинаты, производство гофротары, угольные разрезы. После того как предприятия вышли в прибыль, Горкунов получил репутацию антикризисного менеджера.

В 1999 году, губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов назначил его вице-губернатором по агропромышленному и рыбному комплексу. Эти отрасли обеспечивали 50% доходов бюджета. В собственности Горкунова оказались крупные строительные, транспортные, торговые, угольные предприятия области и объекты недвижимости. В 2001 году компания Горкунова ООО «Старстрой» выиграла тендер и построила нефтегазопровод протяженностью 1,8 тысячи км в проекте «Сахалин-2».

После трагической гибели Фархутдинова и других членов администрации при крушении вертолета Горкунов переехал в Москву и организовал УК «Столичные овощи». С 2007 по 2017 гг. бизнесмен вложил более 6 млрд рублей в тепличные комплексы общей площадью около 100 га.